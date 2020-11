Tout juste sorti, le Xiaomi Mibro Air pourrait être la smartwatch bon marché que vous recherchiez.

Écrit par Dídac Dalmases

5 ans après sa création, Mibro est devenu marque de prêt-à-porter prometteuse qui bénéficie également du soutien de Nokia et Xiaomi, parmi d’autres partenaires technologiques. Après tout, nous parlons d’une marque qui domine en Chine le marché des smartphones pour enfants ou même a développé des dizaines d’appareils et de technologies pour Xiaomi puisque la marque est totalement intégrée dans sa chaîne de production.

Bref, une croissance solide qui ces jours-ci s’est cristallisée dans un nouvelle montre intelligente difficile à ignorer: le Mibro Air.

En mettant l’accent sur l’offre de produits technologiques de qualité maximale et prix minimum, Mibro a lancé une montre intelligente de moins de 30 euros Il offre beaucoup de fonctionnalités.

Xiaomi Mibro Air, caractéristiques et spécifications

Spécifications Mibro Air Dimensions 42 mm de diamètre, 9,2 mm d’épaisseur, 20 mm de largeur de sangle. Poids de 40 grammes (montre et bracelet) Ecran TFT 1,28 pouces, taux d’utilisation de 95%, résolution 240 × 240 pixels, batterie 200mAh. Durée jusqu’à 10 jours, 25 en veille. Chargement par câble magnétique Autres Résistance à la poussière et aux éclaboussures, certification IP68, corps en métal monobloc, 12 modes sportifs, surveillance du pouls et du sommeil, compatible avec l’application Mibro Fit, appareils compatibles Bluetooth 5.0 Android 5.0 et supérieur. iOS 10 et supérieur

Vous pouvez vérifier les spécifications complètes du Xiaomi Mibro Air via son site officiel, où les habitants de Mibro listent et détaillent ses fonctions dans leur intégralité.

Nouveau Xiaomi Mibro Air, les bases d’une smartwatch, pour moins d’argent

Jetant un œil à la toutes les fonctionnalités de ce Xiaomi Mibro Air, il est facile de voir que nous sommes avec une simple smartwatch, avec des fonctions plus qu’assez pour ceux qui recherchent une montre intelligente pour un usage quotidien.

Surtout, son design minimaliste avec un corps en métal unique est frappant. Pour vous donner une idée, ses dimensions sont pratiquement identiques à celles de la Samsung Galaxy Watch3, une montre intelligente de près de 500 euros.

En plus d’un écran TFT de 1,28 pouces, il intègre une résistance à la poussière et aux éclaboussures via Certification IP68. Il est compatible avec pratiquement toute la flotte d’appareils (Android 5.0 ou supérieur) et intègre quelques fonctions supplémentaires très axées sur le domaine de Santé.

Ainsi, il a un surveillance constante du pouls et de la qualité du sommeil qui est complété par la surveillance que vous pouvez faire à partir de l’application officielle Mibro Fit, téléchargeable sur Google Play. De la même manière, le pari pour la santé de Mibro devient fort dans le 12 modes sportifs les fonctionnalités de la montre, y compris le football, le yoga ou le cyclisme.

Évidemment, avec le Xiaomi Mibro Air, vous pouvez également effectuer toute une série de Tâches quotidiennes essentielles pour une smartwatch: consultez vos réseaux sociaux, vos messages ou votre agenda, répondez aux appels, comptez vos pas … Tout cela, bien sûr, avec la perspective minimaliste by Mibro, dans un écosystème conçu pour que votre relation à la technologie soit la plus fluide et naturelle possible.

Nous nous retrouvons avec sa batterie, qui a de l’endurance pour 10 jours, qui peut même être doublé en fonction de l’utilisation du Mibro Air dans votre vie quotidienne.

Savoir plus: 13 capteurs inclus dans votre bracelet ou montre intelligente

Un prix extrêmement difficile à battre

Sans aucun doute, la meilleure vertu de ce Xiaomi Mibro Air est son prix. On parle de un peu moins de 30 euros, un montant inférieur, par exemple, au prix de vente conseillé du Xiaomi Mi Band 5. En ce moment, vous pouvez l’obtenir pour seulement 25,91 euros sur Aliexpress avec le code de réduction pour “ANDRO4ALL” à l’endroit Black Watch ou via son site Web pour 32,99 $, environ 28 euros Au changement. Mais maintenant, vous pouvez le prendre moins cher car il y a un code de réduction “IMIBROFITSALE et le prix final serait 26,81 euros.

De plus, si vous choisissez de l’acheter sur leur site Web, ils vous offriront un bracelet gratuit en cadeau supplémentaire si vous l’achetez avant le 30 novembre dans la boutique officielle.

Acheter sur AliExpress: Mibro Air

Vous pouvez vérifier tous les détails du nouveau Mibro Air dans la version espagnole de son site officiel ou sur Aliexpress.