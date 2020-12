Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

C’est un DLC que vous apprécierez certainement si vous aimez la franchise. Bandai Namco il a très bien fait ces derniers temps. Tout cela parce que l’histoire que présente ce nouveau pass saisonnier est plutôt bonne. Il faut considérer que les jeux de combat vivent sous le stigmate qu’ils n’ont pas “beaucoup d’histoire”, mais Tekken il a toujours eu pour le moins une sorte de feuilleton latin.

Kunimitsu réapparaît dans la franchise qui a lancé son dernier jeu avec 20 personnages et aujourd’hui ils en ont déjà plus du double, impressionnant! Mais un petit spoiler à garder à l’esprit, donc si vous ne voulez pas le savoir, nous vous invitons à sauter la note.

La Kunimutsu qu’ils connaissent aujourd’hui est un peu loin de celui connu auparavant, puisqu’il s’avère que ce n’est pas “l’original”, mais plutôt que c’est sa fille qui a adopté le nom dans une sorte d’héritage. Il est donc intéressant de voir cela dans une nouvelle mise à jour pour Tekken, un jeu qui a été maintenu et bien sûr, Bandai Namco l’a assez bien traité.

Qu’en est-il des scénarios?

Portes vermillon C’est un scénario qui est venu apporter du dynamisme dans le jeu et c’est assez agréable, si vous n’avez pas une grande expérience dans les jeux de combat, cela vous procurera une expérience facile et conviviale, la 3D du jeu est très bien exécutée et sera un attrayant Définitivement pour tous ceux qui trouvent un certain passe-temps dans la culture orientale. Il a également été publié avec un scénario de PAC-MAN Pour un temps limité et je pense que tout amateur de franchise pourrait dire que c’est un délice.

En soi, le jeu a de grandes améliorations structurelles et sait recevoir les commentaires de sa communauté, Tekken est un jeu qui dure pour des aspects comme ça, car avec une fidélité avec le public, ils ont également pu attirer par ses mécanismes et changements pour améliorer le expérience utilisateur.

WiFi pour la victoire

Vous pouvez maintenant dire si votre adversaire joue avec Wifi ou la connexion par câble, ce qui est bien si vous voulez éviter les déconnexions typiques dues à la perte, entre autres, on sait que la réponse peut parfois être affectée par la connexion que vous avez. Ainsi, vous vivrez une expérience agréable, en théorie, on pourrait dire qu’elle offre la meilleure expérience en ligne dans un jeu de combat.

La revue a été faite en jouant sur une PS4.

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture