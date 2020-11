Le Good End a pris fin vendredi dernier; cependant, les erreurs de marque semblent avoir été constantes jusqu’au dernier moment. L’un des derniers cas a été réalisé par Telcel.

Ces derniers jours, il s’est avéré qu’un client a demandé l’aide du parquet fédéral à la consommation pour respecter une promotion dans laquelle, en raison d’une erreur de communication, la livraison d’un écran gratuit était promise lors de l’achat d’un smartphone.

La situation a eu lieu au centre de service client Telcel situé à l’intérieur du Parque Tezontle, un centre commercial situé dans la mairie Iztapalapa.

À cet endroit se trouvait une publicité dans laquelle le message semblait clair: “Votre Galaxy préféré vous offre ce téléviseur intelligent de 32 pouces.”

En bas de l’annonce, seuls les appareils participant à la promotion étaient indiqués sans parler de validité ni de conditions.

L’absence de ces détails, a conduit Telcel à faire partie d’une conciliation Profeco, après qu’un client a voulu rendre la promotion valable et, lors du paiement, il l’a informé que certaines conditions existaient, pour lesquelles il s’est vu refuser ce qui précède. offre.

Et le fait est que même si l’annonce indiquait que la promotion était valable pour certains smartphones, elle n’a pas précisé que ceux-ci devaient être achetés via un plan tarifaire, qui devrait durer certains mois pour que la livraison de l’écran gratuit devienne effective.

Le client concerné a assuré: «Ils m’ont proposé une équipe et quand j’ai pu payer, ils m’ont dit qu’il y avait d’autres conditions, qu’ils n’ont pas spécifiées. J’ai appelé Profeco et nous avons finalement réalisé ce que le fournisseur proposait initialement ».

Après l’intervention de Profeco, le client a reçu l’écran promis, de sorte que plus tard l’annonce dans le centre de distribution Telcel a été modifiée en précisant les conditions.

🔴 # TémoignagesElBuenFin Dans #CDMX, Profeco s’est concilié avec la société de télécommunications, pour respecter et appliquer la promotion auprès des consommateurs lors de l’achat d’un appareil cellulaire, un écran de télévision a été livré. Où que vous soyez, Profeco vous protège! pic.twitter.com/AqpxtjAXMP – Profeco (@Profeco) 20 novembre 2020

C’est l’un des derniers cas d’erreurs qui se sont transformés en plaintes dans la dixième édition de Buen Fin et, bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître le nombre total de plaintes et de conciliations enregistrées cette année, les préliminaires indiquent que les réclamations et les échecs dans le Les prix restent le talon d’Achille de cette initiative promotionnelle.

Profeco a publié les premiers chiffres liés aux plaintes autour du Good End où Walmart a été indiqué (ce qui est à noter ne participe pas au Good End mais a sa propre stratégie de remise, l’Irresistible End), Liverpool et Office Depot, sont les entreprises qui signalent le plus de plaintes des consommateurs, où la plainte fréquente est le non-respect des promotions annoncées.

Le représentant de Profeco a assuré que jusqu’à présent, Profeco a donné 1 400 consultations, accepté 215 conciliations téléphoniques avec 75 plaintes encore en cours et 49 000 demandes sur le portail Who’s Who dans Good End Price.

«Les produits les plus réclamés sont les écrans, les vêtements, les chaussures; les prestataires avec le plus de plaintes sont: Walmart, avec 98; Liverpool, avec 29 et Dépôt de bureau, avec 17; les États où le plus de plaintes ont été déposées sont: Mexico, avec sept; Jalisco, avec quatre et Querétaro, avec quatre », a souligné Ricardo Sheffield Padilla, pour Milenio.