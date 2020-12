Découvrez les meilleurs packs d’autocollants pour WhatsApp: 61 packs d’autocollants gratuits et plus de 2500 autocollants à télécharger sur votre mobile.

Christian Collado

Après une longue attente, autocollants pour WhatsApp Ils sont devenus une réalité il y a quelques années, et c’est ainsi que l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde a finalement adopté l’une des caractéristiques que les autres outils de communication en ligne possédaient depuis longtemps.

Bien sûr, WhatsApp n’a pas laissé passer l’opportunité de donner aux développeurs et aux concepteurs la possibilité de créez vos propres autocollants et partagez-les avec d’autres personnes dans le but d’inonder les conversations de millions de personnes de toutes les parties de la planète.

Cette liberté, cependant, a fait qu’aujourd’hui nous trouvons des centaines de packs d’autocollants différents sur Google Play, chacun avec son propre style. Il y a tellement de variété qu’il est de plus en plus difficile de trouver ceux qui en valent vraiment la peine.

Pour cette raison, dans cet article, nous sélectionnons les meilleurs autocollants WhatsApp à télécharger qui existent en 2020, en plus de vous donner quelques recommandations pour que vous puissiez tirer encore plus de cette fonction.

Chaque semaine Nous mettrons à jour cette liste avec de nouveaux autocollants WhatsApp que vous pouvez télécharger gratuitement.

Les meilleurs packs d’autocollants

Dans l’immense monde des autocollants WhatsApp, nous pouvons trouver packs divisés en différentes catégories. En fonction du style des stickers que nous voulons télécharger, nous devrons rechercher les packs dans une catégorie ou une autre. Voici quelques-uns des meilleurs de chaque type:

Packs d’autocollants drôles

Les meilleurs packs d’autocollants amusants. Images de blagues, mèmes, virales des personnages comme Pepe the Frog, des célébrités, des youtubers, des Rage Memes, des Twitch Reactions, des lamas, des emojis et bien d’autres.

Ces autocollants WhatsApp sont parfaits si vous souhaitez envoyer des mèmes à gauche et à droite à tous vos contacts en vacances.

Packs d’autocollants de jeux vidéo

Fortnite, PUBG, Counter Strike, Animal Crossing … Les jeux vidéo les plus connus du moment, incarnés sous forme d’autocollants. Parfait pour célébrer les jeux gagnés dans votre bataille royale préférée via WhatsApp.

Packs d’autocollants pour séries, séries et films

Pour les plus seriéfilos et les cinéphiles. Autocollants WhatsApp de séries télévisées et de films célèbres comme Game of Thrones, Vis a Vis, Game of Thrones, Friends, The Simpsons ou Breaking Bad.

En outre, vous pouvez également trouver des autocollants de certains des personnages de films les plus populaires tels que Hombre de Hierro et d’autres super-héros Marvel, ainsi que des héros et des méchants de DC, notamment Batman, Superman ou Joker.

Packs d’autocollants d’événements spéciaux

Packs d’autocollants d’humour noir

Si le vôtre est le humeur noire, il existe également des packs d’autocollants WhatsApp pour vous. Bien qu’il ne s’agisse pas de la plus grande catégorie, il est possible de trouver des packs d’autocollants parfaits pour les amateurs de mèmes humides et d’autres blagues du style.

Packs d’autocollants WhatsApp pour iPhone

Dans cette sélection, il y a aussi de la place pour utilisateurs du côté obscur. Si vous avez un iPhone, le processus de téléchargement des autocollants WhatsApp n’est pas si simple depuis Apple empêche l’existence de packs d’autocollants dans son App Store. Au lieu de cela, il est nécessaire de recourir à des applications qui inclure plusieurs packs d’autocollants ou qui vous permettent de créer le vôtre depuis votre mobile. Voici quelques-uns des meilleurs:

Autres packs d’autocollants

Pour les autocollants qui n’entrent pas dans une catégorie spécifique. Animaux, sports, amour, musique – oui, il y a aussi des autocollants BTS -, des autocollants pour WhatsApp pour adultes ou encore des autocollants ForoCoches. Il existe également des autocollants que vous pouvez utiliser pour Pour dire bonjour avec des cœurs, des salutations et bien sûr des mèmes.

Si vous souhaitez profiter de la plus grande variété d’autocollants possible, ne manquez pas l’opportunité de télécharger ces packs remplis d’autocollants de toutes sortes.

Où télécharger encore plus d’autocollants gratuits pour WhatsApp

J’ai peur que plus que 2500 icônes qui incluent les packs d’autocollants précédents seront plus que suffisants pour la plupart.

Mais si tu ne te conformes pas et que tu veux encore plus de packs d’autocollants, vous pouvez toujours vous tourner vers d’autres sources à partir desquelles télécharger des autocollants pour WhatsApp alternative.

Les groupes publics WhatsApp sont un bon endroit pour obtenir des packs d’autocollants de toutes sortes. En eux, vous pouvez trouver des communautés où leurs membres décident partager des packs d’autocollants interdits sur Google Play – pour différentes raisons – ou des packs d’autocollants personnalisés pour lesquels cela ne vaut pas la peine créer une application et publiez-le sur Google Play.

Une bonne source où trouver des groupes d’autocollants gratuits pour WhatsApp est iGroups. C’est un référentiel de groupes de toutes sortes, classés par Pays, langue et thème.

Comment installer et utiliser de nouveaux autocollants sur WhatsApp

Quels que soient les packs d’autocollants que vous avez choisis télécharger et installer sur votre mobile, le processus pour les utiliser sera le même avec n’importe lequel d’entre eux. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez WhatsApp et accédez à n’importe quel chat Cliquez sur l’emoji souriant situé à droite de la barre de saisie de texte Appuyez sur le menu des autocollants, situé juste à côté du menu GIF. Choisissez le pack d’autocollants souhaité, puis appuyez sur sur l’un d’eux pour l’envoyer.

N’oubliez pas que, si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre des autocollants sur votre statut WhatsApp.