Écrit par Nacho Castañón en fonds d’écran

Google, cela vous permet choisissez le Pokémon de l’année, continue d’ajouter de nouvelles fonctions et fonctionnalités à ses outils et applications, telles que le changement de logo pour le 15e anniversaire de Google Maps. La société Mountain View souhaite également que nous personnalisions notre mobile, et nous propose mille fonds d’écran avec des images aériennes spectaculaires de Google Earth, qui peut être téléchargé gratuitement.

Earth View est une collection de milliers de photographies des différents paysages de la planète vus de l’espace. Des millions de personnes dans le monde ont vu la collection comme fonds d’écran, que ce soit pour les appareils Android ou pour Google Home, entre autres. Aussi, sur le blog officiel du big G a confirmé la plus grande mise à jour Earth View à ce jour, ajout de plus de 1000 nouvelles images à la collection, qui au total ajoute déjà 2500 paysages.

Nous vous recommandons | Tomber avec votre voiture dans la rivière ou pourquoi vous ne devriez pas prendre Google Maps si au sérieux.

Images mises à jour avec plus d’endroits dans le monde, entièrement optimisées pour les écrans haute résolution d’aujourd’hui, avec des couleurs plus vives, des images plus nettes et même en résolution 4K. Toutes ces photos prises avec Google Earth sont disponibles dans la galerie Earth View, qui comprend également une carte de couleurs ce qui permet de visualiser déjà les milliers d’emplacements trouver un paysage spécifique.

Earth View élargit la collection avec plus d’un millier de photographies

Pour donner vie à Earth View, Google a collaboré avec Ubilabs à Hambourg, en Allemagne. Au cours des dernières années, ils ont affiné un ensemble d’outils qui aident explorez 36 millions de miles carrés d’images satellite, tout en gardant le contrôle de la caméra pour obtenir la bonne image. Pour préparer l’image finale, le profil de couleur paysage est optimisé et l’image est exportée en ultra haute résolution. Un processus qui peut être vu dans la vidéo au-dessus de ces lignes.

Google commente également sur son blog que Earth View est né comme une curiosité poursuivie par les curieux mais que, tout au long de la décennie, «cette graine a germé de diverses extrémités». De nos jours, c’est un outil utilisé par des millions de personnes pour voir des images impressionnantes de la planète Terre prises depuis l’espace.