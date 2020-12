Quelle joie, nous avons déjà le premier vendredi de décembre parmi nous. Il ne reste plus grand-chose pour finir ce 2020, c’est déjà un motif de fête. Mais, avant de savoir si tout le mal sera laissé pour compte avec la fin de l’année, il faut se réjouir avec tous les applications gratuites et en vente disponibles sur le Google Play Store. Voulez-vous connaître le meilleur? Pas de problème, nous les avons personnellement sélectionnés pour vous.

52 applis Android gratuites

Rien de mieux pour commencer que de le faire avec des applications qui ne vous coûteront rien. Zéro, gratuit, gratuit: ce que vous avez ensuite vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque sans payer un centime.

Applications

Luci 💤 – Journal de rêve intelligent et guide lucide 2,69 euros gratuits

JPEG Optimizer PRO avec prise en charge PDF 2,19 euros gratuits

Musique des années 90 Radio Pro 0,59 euros gratuit

momdyn 0,99 euros gratuit

Convertisseur de température Pro 0,59 euros gratuit

Calculatrice binaire Pro 0,50 euro gratuit

2 semaines Abs Challenge Pro: entraînement de 8 minutes 2,59 euros gratuits

Lecteur de musique – lecteur audio euros reuros

RubikCalcPRO: calculatrice programmable (PRO) 0,59 euros gratuit

Agent WA: lire les messages supprimés et les statuts 0,59 euros gratuit

Game Booster Pro | Correction de bogue et correction de retard 0,59 euros gratuit

Equalizer FX Pro 2,09 euros gratuits

Widget de devis simple – Widget de devis du jour 0,79 euro gratuit

Gym Pro Home Workouts (sans publicité) 1,79 euros gratuit

Explorateur de fichiers SUI PRO 1,59 euros gratuit

Pro Qamp – Lecteur MP3 – Lecteur de musique 0,99 euros gratuit

90X Duplicate File Remover Pro 7,99 euros gratuits

Capture d’écran Pro 2 1,49 euros offert

All Task Reminder Pro + Widget 2,99 euros gratuits

Screen Draw Capture d’écran Pro 2,99 euros gratuits

La communauté de l’horoscope social 1,99 euros gratuit

Usure des tuyaux de pas 1,09 euros offert

Notes de cours – Notes de classe simplifiées 2,99 euros gratuits

Jeux

Jouet de guerre 0,59 euros gratuit

MathLand Version complète: Mathématiques mentales, addition, soustraction 3,49 euros gratuits

Dead Bunker 2 HD 0,59 euros gratuit

Pierre des âmes 0,59 euros gratuit

Le seul hacker 0,99 euros gratuit

Gris indésirable 2,19 euros gratuits

Theme Park Simulator: Parc d’attractions! 0,99 euros gratuit

Terra Fighter 2 Pro 0,89 euro gratuit

Dead Bunker 3: sur une surface 0,59 euros gratuit

Personnalisation

Pack d’icônes iONs 0,99 euros gratuit

Black Army Sapphire – Icon Pack – Tableau de bord frais 0,99 euros gratuit

Famver – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Plax – Pack d’icônes 1,29 euro gratuit

Dock Circle 3D – Pack d’icônes 1,49 euros offert

Plastimix – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Pixel Pie 3D – Pack d’icônes 2,19 euros gratuits

Mayur 0,69 euro gratuit

Next Icon Pack Pro 1,09 euros offert

OS Round – Pack d’icônes 1,59 euros gratuit

Bouton Doodle – Pack d’icônes 0,69 euro gratuit

Lumbre – Pack d’icônes 1,29 euro gratuit

Cercle en métal – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Glass Neon – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Irex – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Verre noir – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Verre HD – Pack d’icônes 1,59 euros gratuit

Couleur Métal – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Cubemax 3D – Pack d’icônes 1,09 euros offert

31 applications Android à prix réduit

La qualité de ce que vous avez ci-dessous ne fait aucun doute: nous avons choisi le meilleures offres sur les applications et les jeux. Tu les veux? Vous savez: obtenez-les avant qu’ils ne s’épuisent.

Applications

Sélecteur de couleur de caméra ColorMeter 3,29 euros 0,99 euros

Mon appareil Pro 3,79 euros 0,79 euros

fMSX Deluxe – Émulateur MSX complet € 5,49 € 3,09

Trace de redirection HTTP 4,69 € 1,79 €

Analyseur MetaTags 4,69 € 0,99 €

Jeux

Mineur de gemmes 2 2,29 € 0,69 €

Slaughter 3: Les rebelles 2,29 € 0,59 €

Quête du Titan 7,99 euros 2,49 euros

Je t’aime en morceaux 4,19 € 1,19 €

Vous ramener à la maison 3,59 euros 1,19 euros

Viewport – Le jeu 1,89 euros 0,99 euros

Demetrios Chapitre 2 0,99 euros 0,59 euros

Demetrios Chapitre 3 0,99 euros 0,59 euros

Demetrios Chapitre 4 0,99 euros 0,59 euros

Demetrios Chapitre 5 0,99 euros 0,59 euros

Demetrios Chapitre 6 0,99 euros 0,59 euros

Yōdanji: le Roguelike 2,99 euros 0,99 euros

Planescape: Torment: édition améliorée 10,99 euros 4,69 euros

RunGunJumpGun 3,59 euros 1,19 euros

IMAGEine Premium 2,29 € 0,99 €

Oh … Monsieur! Le Hollywood Roast 3,59 euros 1,19 euros

AntVentor: aventure pointer-cliquer 1,99 € 0,99 €

Personnalisation

Noeuds Fond D’écran Animé 2,49 euros 1,09 euros

Fonds d’écran WallRod Acheter pour € 0,89 € euros

Pixel sombre – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Flixy – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Cubic Dark Mode – Pack d’icônes 3D 1,49 € 0,59 €

CAVION – Pack d’icônes (VENTE !!!) 1,49 euros 0,99 euros

Oxigen McLaren – Pack d’icônes 1,99 € 1,19 €

Miui 12 Circle – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Plus d’offres?

Si après toutes ces applications gratuites, notre section sur les vendredis ne fonctionne pas, vous pouvez vous tenir au courant des principales offres de tous les systèmes d’exploitation grâce à nos collègues d’Applesfera et de Xataka Móvil. Vous pouvez également voir les meilleurs prix sur les mobiles et les accessoires dans nos bonnes affaires de chasse aujourd’hui.

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous!

