Avec la nuit et la perfidie! C’est ainsi que Nitendo aime publier les mises à jour de Nintendo Switch. Cette fois, nous ne nous débarrassons pas des “améliorations de la stabilité de la console pour améliorer l’expérience utilisateur”, mais il est vrai que nous ne sommes pas confrontés à une petite mise à jour. Aujourd’hui est une mise à jour des plus importants, dont un numéro principal saute dans la nomenclature. Et c’est que Nintendo Switch a été mis à jour vers la version 11.0.0.

Actualité Mise à jour du micrologiciel 11.0.0 Nintendo Switch

La première chose qui vous frappe dès que vous mettez à jour la console est qu’un logo de Nintendo Switch Online en bas de l’écran. Cette nouvelle application regroupe de manière beaucoup plus compacte et ordonnée toutes les fonctions liées au service en ligne de l’hybride Nintendo. Pour le moment, ce menu n’inclut aucune nouveauté tangible, mais il ne faut pas être trop malin pour penser que si Nintendo veut donner un coup de jeune au service en ligne, rassemblant toutes ses fonctionnalités en un seul endroit, c’est parce qu’il doit prévoir de le faire quelque chose avec. De nouveaux services arrivent-ils? L’autre grande nouvelle est la possibilité de transférer des photos et des vidéos directement de nos consoles vers des appareils mobiles et / ou des ordinateurs grâce à de nouveaux outils.

Ce sont les notes officielles de la mise à jour Nintendo Switch 10.0.0, entrecoupées de quelques images que nous avons prises dans les menus.

Améliorations incluses dans la version 11.0.0 Nintendo Switch Online a été ajouté au menu HOME. Accédez à tous les services Nintendo Switch Online, de l’obtention des dernières informations à la vérification de l’état de votre abonnement. Ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui télécharge automatiquement les données de sauvegarde sauvegardées dans le cloud. Lorsque vous utilisez des programmes avec le même compte Nintendo qui a été lié à plusieurs consoles, les données de sauvegarde d’une console seront automatiquement téléchargées sur vos autres consoles. Pour utiliser cette fonction, elle doit être activée dans la configuration de la console → Gestion des données → Enregistrer les données dans la section cloud. Les données de sauvegarde pour les jeux compatibles ne seront pas téléchargées automatiquement à moins que les données de sauvegarde pour ce programme existent sur la console. Les utilisateurs devront enregistrer manuellement les données uniquement la première fois. Un abonnement Nintendo Switch Online est requis pour utiliser le service de stockage cloud. Ajout d’une nouvelle fonctionnalité de tendances à la page des utilisateurs Les utilisateurs peuvent vérifier quelles émissions leurs amis jouent ou ont récemment commencé. Les informations ne seront pas affichées pour les amis qui ont choisi de montrer leur statut en ligne à quiconque. Les utilisateurs pourront désormais transférer des captures d’écran et des vidéos d’Album vers leurs appareils intelligents. Les utilisateurs peuvent connecter leurs appareils sans fil à leur console Nintendo Switch pour transférer les captures d’écran et les vidéos dans leur album. Les utilisateurs peuvent transférer jusqu’à 10 captures d’écran et une vidéo à la fois. Pour la connexion, les utilisateurs doivent utiliser leurs appareils intelligents pour scanner le code QR ® affiché sur l’écran de la console Nintendo Switch. Pour plus d’informations, veuillez visiter le. “QR Code” est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. Ajout d’une nouvelle fonction de Copier sur l’ordinateur via une connexion USB sous Paramètres de la console → Gestion des données → Gérer les captures et les vidéos. Les utilisateurs peuvent utiliser un câble USB pour connecter leur console Nintendo Switch à leur ordinateur afin de copier les captures d’écran et les vidéos enregistrées dans l’album. Un câble de chargement USB est requis [modelo HAC-010] ou un câble USB certifié USB-IF prenant en charge le transfert de données pour connecter la console à un ordinateur. Pour plus d’informations, veuillez visiter le. La connexion via la station d’accueil Nintendo Switch n’est pas prise en charge. Veuillez connecter la console directement à l’ordinateur. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner ceux à télécharger à prioriser lorsqu’il y a plusieurs téléchargements en même temps. Lorsque plusieurs programmes, données de mise à jour ou contenu téléchargeable sont en cours de téléchargement, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner ceux qu’ils souhaitent télécharger en premier. Vous pouvez maintenant configurer cela dans les options de téléchargement en sélectionnant l’icône du programme que vous souhaitez télécharger en premier dans le menu HOME. Icônes utilisateur ajoutées. Ajout de 12 icônes utilisateur commémorant le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Voir également

Les utilisateurs peuvent désormais nommer une attribution de bouton personnalisée avec la fonction Modifier l’attribution de bouton. Ajout du portugais brésilien comme langue prise en charge. Lorsque les utilisateurs sélectionnent leur région comme Amérique et la langue comme portugais, la langue utilisée dans le menu HOME et certains programmes seront affichés en portugais brésilien. Améliorations de la stabilité de la console pour améliorer l’expérience utilisateur.

La question est … Cela semble-t-il suffisant? Vous attendiez-vous à quelque chose de plus? Que prépare Nintendo en créant ce nouveau menu dédié pour la Nintendo Switch Online? N’oubliez pas que parfois ce type de mise à jour apporte avec lui d’autres types de nouvelles qui ne sont pas rapportées dans les notes officielles, même certaines cachées dans leur propre code. Nous découvrons donc autre chose, nous vous le ferons savoir!

La source

en relation