Après le début des tests 5G en Espagne, et après que Telefónica se soit fixé comme objectif d’atteindre 75% de la population espagnole avant la fin de 2020, la société affirme l’avoir atteint: Movistar a installé des nœuds 5G dans les capitales, les villes de taille moyenne et petites villes de toutes les communautés autonomes jusqu’à 76% de la population.

En 2020, nous avons assisté à un effort pour apporter la technologie 5G aux mobiles de moins de 300 euros. D’être dans la gamme la plus élevée à faire le saut vers le milieu de gamme des appareils, il ne fait aucun doute que l’accès à la 5G est devenu populaire plus rapidement que prévu. Bien que oui, déployer une “ vraie 5G ” est cher, mais également très lent. Solution? Un déploiement intermédiaire, comme celui réalisé par Movistar.

Réseaux mobiles à double usage: 4G et 5G partagées

Telefónica a proposé un déploiement aussi rapide que vaste, rien de moins que trois quarts de la population espagnole en moins de quatre mois. À l’approche de la fin de 2020, et après le bilan pertinent, la société conclut que les plans se sont déroulés comme prévu: comme l’a confirmé la société, la 5G de Movistar atteint actuellement 76% de la population espagnole.

Le déploiement de la 5G réalisé par l’opérateur repose sur la combinaison d’une infrastructure NSA avec la technologie DSS (Dynamic Spectrum Sharing ou Shared Dynamic Spectrum). C’est une étape intermédiaire entre la 4G et la 5G qui permet l’utilisation des deux technologies de communication tandis que les stations gèrent le spectre entre les différentes bandes. Selon les utilisateurs qui utilisent les stations, ce seront eux qui consacreront plus ou moins de bande passante à la 5G; d’où le terme DSS «dynamique». De plus, grâce à cette technologie il est plus facile et moins coûteux d’adapter l’infrastructure à la NSA 5GC’est la raison pour laquelle Movistar a atteint ses objectifs si rapidement.

Malgré le fait que Telefónica assure qu’elle offre la 5G à 76% de la population ni Movistar ni O2 n’ont encore une offre commerciale associée. Ces mobiles distribués par Movistar ont accès à la 5G sans aucun coût supplémentaire, du moins pour le moment. Nous devrons attendre que Telefónica franchisse le pas, elle évalue toujours comment aborder son offre.

Plus d’informations | Movistar

