Nous clôturons déjà le mois d’octobre et le moment est venu où les opérateurs de téléphonie mobile mettent en noir sur blanc les données relatives au troisième trimestre de l’année. Le tour est pour Telefónica et le géant bleu prétend avoir augmentation des revenus au troisième trimestre, bien que la division Argentine de la société, en plus d’autres facteurs, entraîne une réduction de moitié de ses bénéfices nets.

L’opérateur indique dans sa présentation de chiffres qu’il a augmenté ses revenus au cours de ce troisième trimestre pour dépasser 10460 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 1,2% par rapport au trimestre précédent, qui s’est écoulé entre avril et juin. Ils attribuent cela à une activité commerciale et opérationnelle accrue sur les quatre principaux marchés de l’entreprise.

Bon trimestre pour Telefónica mais la moitié des bénéfices

Comme nous l’avons dit, Telefónica présente un chiffre d’affaires de 10 461 millions d’euros, en croissance par rapport au trimestre précédent. Votre bénéfice net est également en hausse de 5%, atteignant 734 millions d’euros (bien qu’appauvri par l’Argentine) et son exercice, en l’absence du calcul du quatrième et dernier trimestre 2020, s’élève déjà au-dessus de 2 050 millions d’euros.

Le bon moment de Telefónica en ce troisième trimestre de l’année se reflète également dans son cash flow, qui n’a progressé ni plus ni moins de 59,8% par rapport au trimestre précédent, atteignant 1 579 millions d’euros. La dette, bien sûr, a également été réduite. Concrètement, il baisse de 525 millions d’euros et s’établit actuellement à 36 676 millions d’euros.

<< Telefónica continue de montrer sa force face à la situation inhabituelle que nous connaissons, dans laquelle la numérisation et la connectivité continueront d'être essentielles à la reprise économique. Grâce à l'exécution de la stratégie présentée il y a un an et à la solidité de notre activité, Les tendances du troisième trimestre s'améliorent, avec une nette reprise de l'activité commerciale sur nos marchés clés. Nous augmentons notre chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent. De plus, nous continuons d'optimiser notre trésorerie opérationnelle et d'avancer conformément à notre objectif "- José María Álvarez-Pallete, président Exécutif de Telefónica

Compte de téléphone qui L’Espagne reste le principal moteur de son activité et de ses revenus, contribuant à 29% du revenu total pour les trois premiers mois de l’année. Le Brésil est en deuxième position avec 18% du chiffre d’affaires, l’Allemagne en troisième position avec 17%, le Royaume-Uni continue avec 15% et Hispam ferme avec 19%.

Dans le même temps, les changements dans la gestion de l’entreprise adoptés les mois précédents sont évalués positivement, ce qui, selon Telefónica, a conduit à “une position de liquidité solide sur laquelle compter dans le scénario imprévisible causé par la pandémie”, de la société des changements sont signalés en Argentine. Telefónica indique qu’elle a été affectée par les taux de change et qu’un ajustement de valorisation a été effectué dans sa division transatlantique, ce qui a entraîné une baisse de ses bénéfices totaux d’environ 50%.

Enfin, Telefónica souligne que ses bons résultats sont également dus à un engagement pour l’avenir tel que la mise en œuvre de la 5G sur les principaux marchés sur lesquels elle opère. L’opérateur veut, en passant, avancer la date pour obtenir zéro émission nette. Initialement fixé en 2030, Telefónica indique qu’elle prévoit d’atteindre cet objectif en 2025.