Telefónica, après avoir lancé son service «flexSITE» pour les entreprises et l’administration, a annoncé un nouveau service de soutien aux PME, principalement destiné à guider les employés à travers un canal de service personnalisé. Selon l’entreprise ce service facilitera le télétravail, accélérant la résolution des doutes et des requêtes liés aux emplois.

Le service commence à 2 euros par mois et par utilisateur, pouvant accéder à la modalité premium, de 7 euros par mois et par utilisateur, avec une plus grande couverture.

‘Your Technological Expert’, le nouveau service de Telefónica Empresas

«Your Technological Expert» est le nouveau service de Telefónica Empresas pour soutenir les employés pendant leurs heures de travail. Le service est disponible pour fournir une assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine, offrant un canal de service personnalisé pour les travailleurs.

‘Your Technological Expert’ est un service d’assistance technique pour les travailleurs à distance et en face à face, avec une attention personnalisée 24/7

Ce canal de service est conçu pour offrir un accompagnement et des conseils aux PME sur les métiers de leurs salariés. La couverture des doutes liés au travail lui-même, les incidents, les réparations sont inclus., connectivité, services professionnels et autres.

«Ce nouveau service complet de prise en charge de l’environnement de travail dispose de spécialistes dans chaque technologie et va nous permettre de répondre à une demande que nos clients font depuis longtemps et qui confirme les dernières données du marché. Dans une étude de 2020 intitulée «Gestion des emplois dans les PME», il est noté que seulement 20% des petites entreprises et 42% des entreprises de taille moyenne disposent d’un service ou d’un personnel spécifique spécialisé dans l’informatique ou les systèmes. Une circonstance qui s’ajoute à la nouvelle situation de l’emploi qui favorise le télétravail et pour l’adaptation de qui, les travailleurs ont besoin d’un plus grand soutien technologique de leur organisation ». Directeur des PME chez Telefónica.

Cette solution ne dépend pas de l’emplacement physique, dans le but de promouvoir un service virtuel pour les télétravailleurs et les travailleurs sur site physique. Concernant le paiement, n’a pas de permanence et il a trois tarifs, avec des prix et une couverture différents.

Modalité de base: 2 euros par mois et par utilisateur. Il comprend la prise en charge multi-appareils et multi-systèmes d’exploitation à distance, la gestion de la garantie avec le fabricant, la mise à jour de l’inventaire et une performance annuelle gratuite, comme un examen des performances de l’équipement et de la consommation de la batterie ou du réseau WiFi.

Mode avancé: 5 euros par mois et par utilisateur. Il comprend les caractéristiques du mode de base plus un service de réparation non seulement à distance, mais également sur le site physique (siège de l’entreprise ou domicile des employés), Il comprend également le support des applications de productivité et de collaboration, telles qu’Office et Google Suite et l’antivirus.

Mode Premium: 7 euros par mois et par utilisateur. Il intègre les fonctionnalités décrites dans les options précédentes et il sera possible d’avoir un support et une revue des applications métiers, comme la signature numérique Wolters Kluwer, Captio pour le paiement des factures, ou les solutions Sage, ainsi que des conseils gratuits sur le Applications métier SaaS, avec recommandations de mise à niveau pour de meilleures performances métier Le coût de ce service sera de 7 € / par mois et par utilisateur.

