Le marché des sites de tours de téléphonie a connu un mouvement important: Telefónica a vendu sa division de tours de télécommunications à American Tower, le leader mondial des sites de sites. pour un coût de 7700 millions d’euros. Avec ce mouvement, American Tower renforce sa position en Europe et en Amérique latine.

Quand on pense aux déploiements de téléphones portables, on pense souvent aux hautes tours téléphoniques avec les différentes antennes qui couvrent le territoire. Habituellement, on attribue ces tours aux opérateurs mobiles, mais en réalité ce n’est pas comme ça: disent les opérateurs ils louent l’espace dans les tours pour leurs antennes dans le but d’économiser autant que possible l’extension de leur couverture. Les sites dits de téléphonie sont gérés par des opérateurs neutres, une activité en plein essor en raison de la vulgarisation croissante de la 5G.

Telefónica est détaché de plus de 30000 sites

Telxius est la filiale de Telefónica qui agit en tant qu’opérateur neutre, louant ses sites de téléphonie aux différentes sociétés de télécommunications; non seulement Movistar, mais aussi le reste de ceux qui commercialisent des services de transport. Telxius possède des tours téléphoniques en Allemagne, Espagne, Brésil, Pérou, Chili et Argentine; avec un total de 30 722 sites, un chiffre très doux qui a attiré l’attention des deux grands opérateurs neutres du monde entier: American Tower et Cellnex.

Telefónica a fini par vendre les sites Telxius à American Tower, une entreprise leader dans le secteur. Comme Telefónica le précise, avec la vente, ils obtiendront 7700 millions payables en espèces. En outre, l’accord maintient les conditions de location de Telxius pour les antennes de télécommunications du groupe Telefónica. Et sans inclure de clauses «tout ou rien» dans le futur renouvellement du contrat avec American Tower.

La vente s’inscrit dans la stratégie de centralisation des activités proposée par Telefónica fin 2019. La société cherche à réduire sa dette organique tout en obtenant un revenu de liquidité important.

