Telegram ajoute plus de 25 millions de nouveaux utilisateurs en 3 jours

Telegram atteint le chiffre de 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Quand on parle d’applications de messagerie instantanée, l’option la plus utilisée par un grand nombre d’utilisateurs à travers le monde est WhatsApp, car il a été le premier à arriver et cela lui a permis de se positionner face à ses concurrents les plus directs, principalement Telegram.

Telegram est une application de messagerie qui, petit à petit, a inclus de nouvelles fonctions pour devenir une option plus complète que WhatsApp mais récemment Telegram a réussi à ajouter plus de 25 millions d’utilisateurs actifs grâce à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp.

Telegram gagne un grand nombre de nouveaux utilisateurs grâce à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp

Comme nous vous l’avons dit, WhatsApp a modifié sa politique de confidentialité de telle manière que le client de messagerie peut supprimer votre compte si vous décidez de ne pas partager vos données avec Facebook, sauf dans l’Union européenne grâce à la loi sur la protection des données en vigueur depuis 2018.

Cette nouvelle politique de protection des données entrera en vigueur en février, mais de nombreux utilisateurs ont déjà commencé à migrer vers d’autres clients de messagerie tels que Telegram ou Signal, bien que WhatsApp ait essayé de nous convaincre qu’ils sont aussi sûrs que Signal.

Le grand favorisé de ce changement de conditions dans WhatsApp est Telegram puisque, comme le PDG et fondateur de Telegram lui-même le dit à Fonearena, Pavel Durov a annoncé dans un article de blog qu’ils avaient réalisé 25 millions de nouveaux utilisateurs au cours des 72 dernières heures.

Cela a amené Telegram à dépasser le nombre de 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, et de tous ces nouveaux utilisateurs, 31% sont d’Asie, 27% sont d’Europe, 21% d’Amérique et 8% de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Concernant cette augmentation du nombre d’utilisateurs et l’avenir de Telegram, Pavel Durov a déclaré ce qui suit:

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à l’année dernière, où 1,5 million de nouveaux utilisateurs se sont inscrits chaque jour. Nous avons eu des vagues de téléchargements auparavant, tout au long de nos 7 ans d’histoire de protection de la vie privée des utilisateurs. Mais cette fois, c’est différent.

Les gens ne veulent plus échanger leur vie privée contre des services gratuits. Ils ne veulent plus être les otages de monopoles technologiques qui semblent penser qu’ils peuvent s’en tirer tant que leurs applications ont une masse critique d’utilisateurs.

Avec 500 millions d’utilisateurs actifs et une croissance rapide, Telegram est devenu le plus grand havre de paix pour ceux qui recherchent une plate-forme de communication dédiée à la confidentialité et à la sécurité. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous ne vous laisserons pas tomber.

Ceux d’entre vous qui ont utilisé Telegram au cours des dernières années savent que nous avons été cohérents à la fois en ce qui concerne la défense des données privées et l’amélioration de nos applications. Pour ceux d’entre vous qui viennent de rejoindre et qui se demandent ce que signifie Telegram, je voudrais citer.

Vous, nos utilisateurs, avez été et serez toujours notre seule priorité. Contrairement à d’autres applications populaires, Telegram n’a ni actionnaires ni annonceurs à qui faire rapport. Nous ne traitons pas avec des spécialistes du marketing, des mineurs de données ou des agences gouvernementales. Depuis notre lancement en août 2013, nous n’avons pas divulgué un seul octet des données privées de nos utilisateurs à des tiers. Nous fonctionnons de cette manière parce que nous ne considérons pas Telegram comme une organisation ou une application. Pour nous, Telegram est une idée; c’est l’idée que chacun sur cette planète a le droit d’être libre.