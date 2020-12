Bien qu’encore loin des leaders du secteur, comme WhatsApp ou Facebook Messenger, Telegram n’a cessé de croître depuis des années, tant en utilisateurs qu’en fonctions. L’une des raisons à cela est sa politique de mises à jour constantes, et l’autre est que d’autres services ont donné à leurs utilisateurs des raisons de passer à Telegram. Et le plus intéressant, c’est que depuis quelques années, j’observe que ce changement se produit surtout dans les environnements de travail, dans lesquels cette plateforme et l’intimité qu’il offre est bien mieux valorisée que celle de ses principales alternatives.

Le résultat de cette croissance constante est que le service est à un pas d’atteindre 500 millions d’utilisateurs, un chiffre particulièrement remarquable si l’on tient compte du fait que la SEC américaine estimait les utilisateurs de Telegram à 300 millions en octobre 2019, et que le service lui-même parlait de 400 millions en avril de cette année, un taux de croissance vraiment enviable (et sûrement envié par beaucoup) et cela, néanmoins, a une conséquence moins positive.

Cette conséquence est, bien sûr, que les coûts de maintenance du service augmentent également, et dans le cas de Telegram, c’est un peu plus complexe, car n’a pas de fonctions pour monétiser la plateforme et ainsi le rendre durable. C’est quelque chose qui va changer, comme annoncé par son co-fondateur Pavel Durov via la plateforme elle-même, et on sait déjà ce qu’ils ont pensé pour la première phase de ce plan visant à rentabiliser la plateforme.

Durov a mis au point un double plan pour monétiser Telegram qui débutera l’année prochaine. La première partie est la mise en œuvre de fonctionnalités premium pour les utilisateurs professionnels et avancés. Bien que toutes les fonctionnalités existantes restent gratuites, le service introduira de nouvelles fonctionnalités qui visent à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il n’y a toujours pas d’explication plus concrète pour ce type de fonction, il faudra donc attendre les communications futures.

L’autre partie sera le introduction de publicités sur les chaînes publiques de Telegram. Ces canaux sont comme des discussions de groupe ouvertes massives gérées par un individu ou un groupe de personnes, et permettent à n’importe qui de se joindre. Au fil des ans, la popularité de ces groupes a explosé et de nombreux utilisateurs les traitent comme des forums modernes ou une alternative à des services comme Discord.

Telegram affichera les publicités de ces groupes en utilisant son propre réseau publicitaire et supprimera également toutes les publicités que les propriétaires du groupe peuvent actuellement envoyer manuellement en tant que messages normaux. Les publicités seront intégrées dans l’application de manière clairement identifiable, évitant ainsi d’être confondues avec les publications de groupe normales.

Mise à jour du télégramme

Parallèlement à l’annonce de Pavel concernant son intention de monétiser la plateforme, Telegram a également lancé une nouvelle mise à jour sur Android et iOS, et qui atteindra également bientôt les versions de bureau. La nouveauté la plus remarquable est qu’elle ajoute support de chat vocal aux groupes. Contrairement aux appels vocaux, les chats vocaux sont comme un canal vocal ouvert où les gens peuvent aller et venir à leur guise et ceux qui sont à l’intérieur peuvent continuer à parler ou simplement écouter les autres.

L’un de ses principaux avantages est que le chat vocal ne doit pas rester au premier plan à l’intérieur. Au lieu de cela, il peut être minimisé, de sorte que seul un petit élément flottant reste dans l’interface Telegram, ce qui vous permet de continuer à utiliser l’application pour accéder à d’autres conversations, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les conversations vocales dans Discord et autres services similaires.

Cette mise à jour Telegram apporte également d’autres améliorations, telles que fonctions améliorées dans la gestion du stockage Android. À cet égard, il sera possible de choisir de déplacer les fichiers de la mémoire interne du téléphone vers un support de stockage externe (généralement une carte mémoire) directement depuis l’application. Nous profiterons également d’un temps de chargement plus rapide pour les autocollants, dont une première version ombrée sera également affichée, qui restera à l’écran jusqu’au chargement de la dernière.

Et au fait, si vous êtes un utilisateur de Telegram, savez-vous que vous pouvez également nous y trouver? Suivez-nous sur Telegram pour être toujours à jour et ne rien manquer de ce que nous publions!