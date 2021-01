Comme si le requin Spielberg s’approchait à nouveau de la plage à la recherche de ravitaillement, les eaux de la messagerie instantanée sont plus agitées que jamais. Le mouvement de WhatsApp annonçant à ses utilisateurs qu’il commencerait à partager encore plus de données avec le groupe Facebook a causé une ruée d’utilisateurs à la recherche d’un nouveau canal de communication, et Telegram a été l’un des principaux destinataires.

Il n’a pas été le seul, bien sûr, car les chiffres de téléchargement de Signal, recommandés directement par Elon Musk, ont grimpé jusqu’à 4200% ces derniers jours, de quoi faire passer l’application à la première position des plus téléchargées en magasin. pour iOS et Android. Mais Telegram a pris sa bonne part et a communiqué que a déjà dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs.

Comme nous le disons, de nombreuses applications ont pêché dans les eaux troubles d’un WhatsApp qui a même publié un fil sur Twitter expliquant les raisons de son mouvement (de Will Cathcart, responsable de WhatsApp sur Facebook) et précisant que les données privées de ses utilisateurs ne seront pas révélées. Ils ont également créé une page dédiée dans leur section d’aide en ligne pour expliquer à nouveau la même chose, en essayant de réduire les fuites d’utilisateurs.

Mais ces mouvements ne semblent pas avoir convaincu un nombre sensible d’utilisateurs car si Signal n’arrête pas de croître, la même chose est arrivée à Telegram. La société a mis en garde à travers un message sur sa plateforme d’un jalon historique pour eux. 25 millions d’utilisateurs ont gagné Telegram au cours des 72 dernières heures depuis le début de la déroute, ce qui a conduit l’entreprise dirigée par Pavel Durov à dépasser les 500 millions d’utilisateurs actifs.

Encore loin de WhatsApp et Facebook Messenger, Telegram franchit la ligne des 500 millions d’utilisateurs actifs

Pavel Durov rapporte, via sa propre chaîne Telegram, que cette augmentation s’est produite plus ou moins uniformément dans différentes parties du monde. Durov déclare que 38% des nouveaux utilisateurs viennent d’Asie, 27% d’Europe (utilisateurs non concernés par le mouvement WhatsApp), 21% d’Amérique latine et 8% du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Considérant que WhatsApp et Facebook Messenger, les leaders du marché lors du dernier décompte non officiel, ont alors dépassé les 2 milliards d’utilisateurs, Telegram est encore très loin de la tête, mais nous verrons à quoi ressemble la photographie lorsque les différents consultants spécialisés feront ressortir les chiffres du marché. Pendant ce temps, sur Telegram, ils saluent cette croissance.

Cela a probablement été en partie influencé par le fait que Telegram s’est moqué de WhatsApp et de Facebook sur les réseaux sociaux en raison de leurs dernières conditions de confidentialité et de partage de données, et que ces railleries sont devenues virales. Nous ne le saurons jamais, ce que nous savons, c’est que Telegram a franchi la barrière des 500 millions d’utilisateurs et le marché semble s’équilibrer un peu. Au moins plus qu’il y a trois jours.

