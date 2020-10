Halloween vient fortement à Telegram, et pas seulement à cause des astuces et des offres qui vont se répandre dans leurs chats: l’application de messagerie a décidé de mettre à niveau offrant un grand nombre d’améliorations. Désormais, plusieurs messages peuvent être corrigés (en groupes et dans des chats privés), l’emplacement en temps réel indique où chaque personne regarde, les fichiers multimédias sont regroupés dans des listes de lecture et d’autres améliorations.

Ce n’est peut-être pas le plus utilisé car WhatsApp gagne à ce stade, mais il ne fait aucun doute que Telegram a renouvelé le paysage des applications de messagerie comme aucun autre. Il suffit de regarder l’excellente progression de la plate-forme: elle est passée de la prise en charge des chats et des conversations de groupe à une application multifonctionnelle qui rassemble tout, du lecteur multimédia aux fichiers de sauvegarde dans le cloud. Et Telegram ne s’arrête pas, nous avons déjà une nouvelle mise à jour parmi nous.

Telegram 7.2.0: plus complet et préparé pour Halloween

Les développeurs ont téléchargé la nouvelle version de Telegram, qui correspond au numéro 7.2.0, dans les magasins d’applications mobiles, ils ont également mis à jour le logiciel Web et de bureau. Et ils ont profité de adapter l’esthétique des icônes à Halloween, Telegram a animé des Emojis terrifiants et inclus l’animation de la machine à sous Emoji pour simuler le fonctionnement authentique. Avec chaque envoi, vous pouvez toucher un prix.

Au-delà des éléments esthétiques, Telegram 7.2.0 offre des améliorations notables dans l’utilisation avancée de l’application de messagerie. Ceux-ci sont:

Plusieurs messages épinglés. Les administrateurs peuvent épingler plusieurs messages dans les chats. Et tout le monde peut accéder à la liste avec une nouvelle icône en haut de l’écran.

Améliorations de la localisation en temps réel. À partir de cette version, Telegram montrera sur la carte non seulement les personnes en mouvement, mais également où pointent leurs mobiles. De cette façon, il est plus facile de se rencontrer.

Fichiers musicaux regroupés par playlist. Lorsque plusieurs fichiers audio sont envoyés, ils seront désormais regroupés sous forme de liste de lecture ou de liste de lecture.

Statistiques de la chaîne. Les administrateurs ont accès à de nouveaux outils statistiques pour connaître les visites, le nombre de commentaires, les moments où le contenu a été partagé en privé et plus encore.

Telegram a renouvelé les animations de l’application. Les boutons de messagerie et de lecture offrent un nouveau look avec des robinets.

Modifier une photo déjà soumise. Vous n’avez plus à renvoyer une image si l’utilisateur a autorisé son traitement: elle peut être éditée directement en cliquant sur l’icône du pinceau.

La nouvelle version de Telegram est désormais disponible sur le Google Play Store et l’App Store: mise à jour directement depuis votre boutique d’applications.

