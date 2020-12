Telegram se prépare à facturer son service. Pavel Durov l’a annoncé sur sa chaîne. L’application inclura certaines options de paiement qui seront lancées tout au long de 2021, de cette manière l’entreprise tentera d’obtenir des revenus qui lui permettront de faire face aux coûts liés à la forte croissance des utilisateurs que connaît l’application.

Prenons en compte qu’en avril, l’application comptait 400 millions d’utilisateurs actifs. Presque fin 2020, nous parlons de près de 500 millions d’utilisateurs, une croissance considérable dans un temps relativement court. Pour cette raison, il n’est pas du tout déraisonnable de voir que Telegram se prépare à monétiser ton service.

Telegram restera gratuit

Jusqu’à présent, Durov est celui qui s’occupait des serveurs Telegram. Cependant, il exclut complètement la possibilité de vendre l’entreprise. Faire de mon mieux pour rester indépendant. Quelque chose de très différent de ce que les créateurs de WhatsApp ont fait lors de la vente de leur application à Facebook.

Mais ne vous inquiétez pas car les options de paiement n’affecteront pas les fonctionnalités dont Telegram dispose actuellement. Même les nouveaux chats vocaux seront gratuits et le reste des fonctionnalités de l’application resteront inchangés.

Ils commentent que toutes les parties de Telegram destinées à la messagerie n’auront aucune publicité. La simple idée de diffuser des annonces sur chaque chat est une mauvaise idée. La communication doit être exempte de publicité ou de tout type de publicité ennuyeuse.

Comment Telegram commencera-t-il à charger?

Par conséquent, pour monétiser l’application, de nouvelles fonctionnalités seront lancées axées sur les entreprises, les entreprises et les utilisateurs avancés. De la publicité sera également ajoutée sur les chaînes publiques. Ils s’engagent à respecter la vie privée et à le faire de manière non invasive pour gagner des revenus et ainsi couvrir les coûts des serveurs.

Il y a de bonnes nouvelles pour les administrateurs des grands groupes Telegram à qui ils peuvent participer à la vente de stickers premium. Donc, dans ce sens, cela semble être une bonne nouvelle, la seule chose que nous espérons, c’est qu’ils ne sont vraiment pas si abusifs avec les publicités.

Nous devons garder à l’esprit que nous savons depuis longtemps que les annonces allaient arriver. Quelque chose que nous pouvons clairement voir dans la FAQ de la plateforme. La bonne chose à ce sujet est que les options de paiement n’affecteront pas l’utilisateur moyen, car elles sont axées sur les entreprises.

Nous ne devrions pas non plus y voir quelque chose de négatif. L’idée de Telegram est de rester actif le plus longtemps possible. Pour y parvenir, il faut vraiment de l’argent et que l’application soit capable de le générer afin de maintenir l’infrastructure qui nous permet de profiter de cette excellente application.

