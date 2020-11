Pas un mois ne s’est écoulé depuis la sortie de la dernière version de Telegram et les revoilà, avec un lancement qui, comme d’habitude, est composé d’une éclaboussure de nouvelles de toutes sortes, des plus intéressantes et utiles aux plus superflues, mais curieuse.

Dans le premier groupe, nous trouvons le messages épinglés, ceux qui pourraient être ancrés en haut des canaux et des groupes pour les mettre en valeur et ne pas se perdre dans la conversation. Vous savez ce que nous voulons dire, non? Si vous avez répondu par la négative, rendez-vous sur la chaîne de MC sur Telegram, où vous pouvez voir un exemple que nous utilisons pour accueillir les nouveaux arrivants (et abonnez-vous, si vous voulez recevoir tout ce que nous y publions!).

Eh bien: si jusqu’à présent un seul message pouvait être posté, il est désormais possible de définir autant de messages que vous le souhaitez. Vous distinguerez lorsque plus d’un message a été corrigé par la nouvelle icône d’une punaise et certaines lignes et en cliquant dessus, vous ouvrirez une discussion indépendante où tous les messages sont enregistrés. Cela peut sembler idiot, mais pour les chaînes, les groupes de travail ou autres, cela peut être très pratique.

De plus, à partir de maintenant, les messages définis ne sont plus limités aux canaux et aux groupes, mais peut être utilisé dans n’importe quel chat, y compris les conversations entre deux utilisateurs.

Une autre amélioration de la convivialité fournie avec cette version de Telegram est la listes de lecture, de sorte que lorsque vous envoyez ou envoyez plusieurs pistes audio en même temps, elles sont automatiquement regroupées sous forme de liste de lecture, ce qui facilite leur écoute et leur partage. De même, lorsque plusieurs fichiers sont envoyés en même temps, ils seront affichés dans une seule bulle de discussion. Plus d’ordre et de concert.

L’actualité de cette version se poursuit avec le fonction de localisation, qui a été améliorée avec une option d’alerte, qui sera activée lorsqu’un contact avec lequel vous avez partagé cette fonctionnalité est détecté près de chez vous. Et si vous regardez sur la carte, vous pouvez même voir où cela va.

Les gestionnaires de canaux reçoivent également améliorations du panneau de statistiques, qui permet désormais un suivi plus précis des mouvements de publications, par exemple si quelque chose que vous avez publié est partagé avec d’autres chaînes publiques.

Enfin, comme d’habitude, des améliorations dans les animations Android, ainsi que la possibilité d’éditer des images sans avoir à les télécharger au préalable; un nouvel ensemble d’emoji animés pour célébrer Halloween et nouveau emoji interactif, c’est-à-dire avec des animations aléatoires: vous pouvez l’essayer avec la machine à sous («777»), les «dés», une «balle», une «cible» … (écrivez-la ou cherchez-les pour la voir).

En bref, une nouvelle version de Telegram avec un peu de tout pour couvrir divers goûts et besoins, bien au-delà de ce qu’une application de messagerie nécessite. Et continuez comme ça.

