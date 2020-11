Nouveau mois et nouvelle mise à jour pour Telegram, qui bien que loin des chiffres de WhatsApp et de ses plus de 2000 millions d’utilisateurs par mois, peut être considéré comme le deuxième en dessous de ce succès. En fait, il est toujours mis à jour avec des nouvelles avant WhatsApp. Et après la mise à jour du mois dernier, il est temps de jeter un coup d’œil aux nouveautés de la dernière mise à jour, qui est maintenant disponible sur Android et iOS:

Messages épinglés 2.0

Les messages épinglés sont devenus une fonctionnalité largement utilisée dans les applications de messagerie. Et Telegram veut continuer à innover, vous pouvez donc désormais épingler plusieurs messages dans n’importe quel chat. Pour ce faire, appuyez simplement sur la barre supérieure pour basculer entre eux ou utilisez le nouveau bouton si vous souhaitez tous les voir sur une page distincte. En plus des canaux et des groupes, les messages épinglés fonctionnent désormais également dans les discussions entre deux utilisateurs.

Localisation en temps réel améliorée

Lorsque des amis partagent leur position en temps réel, vous pouvez définir une alerte qui vous avertit lorsqu’ils sont à proximité. Les icônes sur la carte de localisation en temps réel indiquent désormais également la direction dans laquelle ils regardent.

Listes de lecture

Lorsque vous envoyez plusieurs chansons en même temps, elles seront regroupées dans une liste de lecture, plus facile à lire, à transférer ou à commenter. L’ouverture de l’une des chansons les ajoutera toutes à la file d’attente du lecteur Telegram intégré. Lors de l’envoi de plusieurs fichiers ensemble, ils sont également affichés dans une bulle de discussion. Tout comme dans les albums photo, vous pouvez toujours sélectionner chaque fichier ou piste individuellement.

Statistiques de publication de chaîne

Les commentaires ont augmenté l’activité des abonnés dans les chaînes et maintenant Telegram est un nouvel outil pour les administrateurs à suivre. En plus des statistiques de chaîne, vous pouvez afficher les statistiques des publications de votre chaîne individuellement, y compris une liste des chaînes publiques vers lesquelles votre publication a été transférée.

Nouvelles animations sur Android

Telegram continue d’ajouter de nouvelles animations dans sa version Android, cette fois pour l’envoi de messages et lors du changement de chansons dans le lecteur de musique. Et maintenant, vous pouvez également modifier et transférer une photo immédiatement, en ignorant le téléchargement et en renvoyant le rituel. Appuyez simplement sur le bouton du pinceau lors de la visualisation d’une photo pour marquer rapidement un point avec un X ou mettre des autocollants de crâne sur les visages.

Machines à sous et émojis animés

Pour rire dans le chat, Telegram a maintenant implémenté une machine à sous que vous pouvez activer en envoyant dans une conversation l’icône de la machine à sous ou d’autres emojis liés aux jeux / paris tels que les dés emoji, basket-ball, ballon de football ou cible de fléchettes.

Et bien sûr des émojis plus animés, idéaux à l’époque où l’on est comme le vampire -qui mord désormais-, l’araignée, le zombie, le cercueil ou la chauve-souris. Et aussi les croissant.