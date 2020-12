** Mise à jour 16: 00 **

Après une heure et demie de problèmes, il semble que le service Telegram soit complètement rétabli et que les messages puissent être envoyés et reçus normalement.

** Nouvelles originales **

Quelle semaine. Il y a quelques jours à peine, nous avons vu comment jusqu’à 9 services Google ont chuté en raison d’un échec qui, selon la version officielle de la société, est la suivante. Mais même si ce n’était pas trop long, c’était suffisant pour créer le chaos puisque nous ne pouvions pas utiliser ou Gmail, ni Youtube, ni le chercheur Google, ni le magasin Android, ni Google Maps, ni Duo, ni Hangouts, ni Google Drive, ni Discorde.

À cela, nous ajoutons qu’il n’y a pas si longtemps, Instagram et Facebook Messenger ont également chuté – encore une fois un effet de traînée dû à une défaillance de Facebook, propriétaire des 3 services. Et pour couronner le tout, Telegram, l’application de messagerie à laquelle nous nous adressons tous lorsque WhatsApp se bloque précisément, et qui connaît maintenant des échecs dans son service.

Télégramme vers le bas

Il y a environ une heure et demie, vers 2 heures de l’après-midi, les utilisateurs de Telegram ont commencé à envoyer des rapports d’erreur pour les problèmes du service. Et si nous jetons un coup d’œil sur le site Web de DownDetector, nous voyons qu’il y a effectivement un problème avec l’application de messagerie, qui ne fonctionne pas comme elle le devrait.

En 20 minutes, il y a eu en moyenne 2 218 rapports et 10 fois plus de plaintes négatives dans les commentaires. Et bien qu’il semble que maintenant à 15 h 40, le pire soit passé, l’application continue d’échouer.

Selon la carte Web, la chute s’est produite dans toute l’Europe, en particulier dans les parties centrale et occidentale. En Espagne, il a pleinement frappé, ainsi que dans le sud de la Grande-Bretagne, l’Europe du Nord, l’Italie du Nord, les Pays-Bas, Berlin, puis distribué par la Russie – rare, car le service d’application est interdit – et d’autres régions comme Tel Aviv, Damas ou Téhéran.

Au moment où la carte continue comme ça, nous serons attentifs à savoir si le service est restauré bientôt ou non et si ses créateurs confirment le problème que ce crash de service a généré.