2021 a commencé avec des scandales partout. L’un d’eux est lié à WhatsApp et mettre à jour ses termes et conditions. La situation continue de générer trop de controverses à ce jour, ce qui suggère que de plus en plus de personnes se montrent de plus en plus préoccupées par la confidentialité de leurs données. De nombreux utilisateurs ne sont pas satisfaits des changements mis en œuvre et, comme prévu, se retrouvent recherche d’autres options pour envoyer des messages. Télégramme c’est un exemple.

De toute évidence, les rivaux de WhatsApp profitent de la déception du service Facebook. Au cours de la semaine dernière, les téléchargements d’autres applications de messagerie ont augmenté de façon exponentielle. Selon Pavel Durov, fondateur et directeur de Telegram, son service ajouté 25 millions de nouveaux utilisateurs en seulement 72 heures. Pour mettre ce qui précède en contexte, Telegram avait l’habitude d’avoir environ 1,5 million de nouveaux utilisateurs par jour en 2020.

Après la controverse avec WhatsApp, Telegram a également battu son record d’utilisateurs mensuels actifs

Sur les 25 millions d’utilisateurs obtenus, 38% viennent d’Asie, 27% d’Europe, 21% d’Amérique latine et 8% du Moyen-Orient. “Les gens ne veulent plus échanger leur vie privée contre des services gratuits. Ils ne veulent plus être les otages de monopoles technologiques qui semblent penser qu’ils peuvent s’en tirer tant que leurs applications ont une masse critique d’utilisateurs », a déclaré Pavel Durov lui-même.

Également, Telegram a battu son record d’utilisateurs actifs mensuels. Ils ont dépassé la barre des 500 millions, un nombre impressionnant. Ces chiffres reflètent clairement qu’un grand nombre de personnes souhaitent abandonner WhatsApp. Ou du moins, ils explorent de nouveaux horizons qui leur permettent non seulement d’envoyer des messages instantanés, mais également de garantir la confidentialité de leurs informations. Télégramme, mais surtout Signal, ils servent apparemment cet objectif.

Signal, l’autre gagnant

Cette semaine, nous vous disons que Signal, l’autre application de messagerie axée sur la confidentialité et la sécurité, s’est emparé du trône des téléchargements de WhatsApp dans l’App Store et Google Play. Signal est devenu encore plus pertinent car Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a recommandé d’utiliser cette plateforme via son compte Twitter. Il est bien connu que Musk n’a jamais regardé favorablement les pratiques de Facebook concernant le traitement des données personnelles.

Au-delà de l’intérêt que l’on peut avoir pour la croissance de Telegram ou Signal, il sera encore plus curieux de voir si L’utilisation de WhatsApp commence vraiment à décliner dans les prochains mois. Une autre possibilité est que rien ne change et que nous ne vivons qu’une étape d’incertitude avec la plateforme Facebook. Après tout, le réseau social a été entouré de scandales de confidentialité ces dernières années et une bonne partie de ses utilisateurs les ont ignorés.