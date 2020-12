Vous êtes peut-être un utilisateur de Telegram, l’une des excellentes alternatives à WhatsApp et vous avez peut-être même osé essayer certaines des versions bêta qui ajoutent de nouvelles fonctions avant qu’elles n’atteignent le grand public. Oui l’un des derniers est lié à Siri sur iOS.

C’est une nouvelle option intitulée “Annoncer des messages avec Siri” qui offre la possibilité à Siri de lire les messages qui nous parviennent dans Telegram et immédiatement et sans avoir à toucher le mobile, nous pouvons également répondre grâce à l’aide de Siri et des instructions vocales. Voyons voir comment ça fonctionne.

Répondre sans toucher l’écran

Avec une compétition sous la forme d’Alexa et de Google Assistant qui se resserre plus que jamais, Siri fait bien de gagner en options. Et la possibilité de répondre aux messages sur Telegram sans toucher l’écran, c’est plus qu’intéressant.

Pour commencer, il s’agit de une option qui n’apparaît que dans la version bêta, bien que tous les utilisateurs n’y aient pas accès. J’ai essayé deux comptes différents avec la version bêta et aucun d’eux n’apparaît.

Autrement, “Annoncer des messages avec Siri” peut être activé en cours de route “Réglages” Oui “Notifications” et ce qu’il fait, c’est annoncer et lire les messages qui arrivent sur Telegram si nous utilisons des écouteurs compatibles et nous permettre de répondre à ce message via Siri si nous disons que nous voulons répondre.

La condition requise, ainsi que la nécessité de faire partie de la version bêta de Telegram, est d’avoir installé iOS 13.2 ou version supérieure, ainsi que l’utilisation de certains Écouteurs Apple avec puce H1, c’est-à-dire des AirPods de deuxième génération, des AirPods Pro ou, à défaut, Powerbeats Pro, Powerbeats ou Beats Solo Pro.

Espérons qu’avec l’arrivée en phase de test pour les bêta-testeurs, il n’a pas fallu longtemps pour finir d’atteindre la version générale afin qu’il puisse être testé par tous les utilisateurs. N’oubliez pas que si vous souhaitez tester les bêtas sur iOS, vous devez télécharger et utiliser l’application TestFlight

Via | The8-bit.com

