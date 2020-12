Samsung, LG, Oppo et realme parmi les offres les plus succulentes aujourd’hui.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Ce Noël, AliExpress Plaza nous propose les meilleurs prix du marché garantis en technologie (et autres catégories). Aujourd’hui, nous présentons 10 nouvelles propositions pour cadeau ou auto-cadeau pour ces dates, parce que vous le méritez. Téléphones, téléviseurs, haut-parleurs et bien plus encore dans cette compilation qui fera l’histoire.

Les meilleures réductions de Noël sur AliExpress Plaza

Smart TV LG UN80006LA: deux des téléviseurs intelligents de la firme coréenne LG, experte de ce type de technologie, baissent de prix de 50 euros grâce au coupon SBW50. Le 55 et le 65 pouces avec résolution 4K sont à portée. Les deux sont des téléviseurs intelligents dotés de la technologie d’amélioration de l’image HDR10 Pro et HLG, son ultra surround et processeur quad-core, pour que rien ne puisse vous résister.

iPhone 12 mini: le terminal Apple le plus petit et le plus puissant à ce jour abaisse son prix d’environ 130 euros pour Noël. Merci au coupon APPLE120 vous réduisez son prix à des niveaux historiquement bas. Ce smartphone a le Processeur Apple A14 de six noyaux, qui sont accompagnés 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire. De plus, votre tableau de bord 5,4 pouces Full HD + Oled c’est impressionnant. Sa batterie efficace de 2227 mAh à charge rapide et sa Double caméra 12,2 mégapixels ils vous feront tomber amoureux. C’est un mobile avec une connectivité 5G et NFC, jusqu’au dernier.Nintendo Switch + 3 jeux: La console portable la plus vendue de la dernière décennie bénéficie d’une remise limitée de 45 euros. Avec le coupon NINTENDO45 vous pouvez obtenir ce pack pour beaucoup moins cher. On parle de la console Nintendo Switch accompagnée de 3 matchs: Syberia, Yesterday et Super Chariot. Des heures et des heures de plaisir vous attendent pour un prix historique.

Le coupon NINTENDO45 Est-il épuisé.

JBL Flip 5– L’une des enceintes les plus puissantes, les plus puissantes et les plus sonores du moment est cette Flip 5 de JBL. La signature, par Harman / Kardon est synonyme de bonnes actions en termes de Son HiFi. Avec le coupon SBW8 vous pouvez baisser encore plus son prix ces jours-ci. Nous parlons d’un haut-parleur bluetooth avec une batterie qui nous fera plaisir pendant 12 heures, qui est étanche grâce à son Certification IPX7, que vous pouvez connecter avec un autre appareil en stéréo et qui ne vous décevra pas du tout.

realme X50 5G: le cabinet realme a connu une année passionnante. Il a été présenté comme l’alternative la plus fiable à Xiaomi du marché chinois sous la direction d’Oppo (l’un des plus grands de Chine). Avec ce realme X50 5G, montrez au monde que vous pouvez créer un excellent smartphone 5G pour peu d’argent. Nous parlons d’un terminal avec Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, pantallion de 6,57 pouces Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Batterie de 4200 mAh avec chargement rapide et caméra arrière quadruple. De plus, nous aurons Connectivité 5G et NFC. Et avec le coupon SBW20 vous pouvez réduire davantage son prix avantageux.Cecotec Mambo 9590: le segment des robots de cuisine a un nouveau concurrent, et d’origine espagnole. Ce robot arrive avec 30 fonctions accessible via votre écran tactile, balance intégrée, minuterie, cruche 3,3 litres en acier inoxydable, jusqu’à 4 préparations en même temps, et sans perdre la saveur originale de l’aliment. Aujourd’hui, si vous la recevez avec le coupon CECOTEC30 vous bénéficierez d’une succulente remise.Oppo A52: la firme chinoise au grand succès dans le pays asiatique fait irruption en Europe avec des terminaux de grande profondeur comme cet A52. Nous avons devant nous un smartphone avec un panel de 6,5 pouces Full HD +, un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go mémoire interne (extensible), batterie 5 000 mAh avec charge rapide et caméra arrière quadruple. Et si vous utilisez le coupon SBW15 vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 15 euros.

Casque Energy Sistem Style 3: le marché des écouteurs sans fil est très saturé, mais certains modèles comme ceux d’Energy Sistema se démarquent parmi tous les modèles, qui, sans faire de bruit, sont parmi les meilleurs vendeurs. Promesse 20 heures d’autonomie (4 heures sur une seule charge), son clair, environ basses profondes mais équilibrées, Connectivité Bluetooth faible consommation, et une synchronisation rapide et fluide. Et si vous utilisez le coupon SBW3 vous pouvez baisser un peu plus son prix, déjà en soi.Moniteur HP 22f / 24f / 27fSi vous avez besoin de renouveler votre ancien moniteur ou d’en ajouter un à votre bureau, ce HP est une option très bon marché et complète. Ce sont des moniteurs d’une firme assez connue du secteur informatique, avec un panel Résolution IPS 22/24/27 pouces et Full HD. Tous les trois sont finis en argent avec une base très attrayante. Ils sont panneau antireflet, avec inclinaison réglable, faible lumière bleue et 10 000 000: 1 contraste dynamique. Et aujourd’hui avec une réduction de 20 euros avec le code SBW20.Canon Pixma MG3650S: Vous devez sûrement renouveler votre imprimante ou en acheter une nouvelle, ou vous voulez en offrir une de haute qualité à une personne qui télétravaille maintenant et qui en a besoin. Eh bien, ce Canos Pixma est l’idéal pour toutes sortes de tâches et de travaux. C’est une imprimante multifonction avec Connexion Wifi, très compact et avec lequel vous pouvez imprimer des documents et des photos depuis votre mobile / tablette. Est capable d’imprimer photographie bord à bord. Et aujourd’hui avec une réduction grâce au coupon SBW6.

Plus de coupons pour ne pas manquer votre cadeau

AliExpress nous donne une série de coupons pour réduire le prix de ce gadget ou de ce vêtement que vous attendez d’acheter depuis si longtemps. Ceci est votre opportunité.

SBW3: 3 euros de réduction pour les achats supérieurs à 30 euros.SBW4: réduction de 4 euros pour les achats supérieurs à 40 euros.SBW6: réduction de 6 euros pour les achats supérieurs à 60 euros.SBW10: remise de 10 euros pour les achats supérieurs à 100 euros.SBW14: remise de 14 euros pour les achats supérieurs à 140 euros.SBW15: remise de 15 euros pour les achats supérieurs à 150 euros.SBW20: remise de 20 euros pour les achats supérieurs à 200 euros.SBW30: réduction de 30 euros pour les achats supérieurs à 300 euros.SBW50: réduction de 50 euros pour les achats supérieurs à 500 euros.SBW70: réduction de 70 euros pour les achats supérieurs à 700 euros.NINTENDO45: 45 euros de réduction pour l’achat de certains produits Nintendo.MARQUE5010: remise de 10 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE153: remise de 3 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE102: 2 euros de réduction pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.