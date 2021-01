Téléphones portables, haut-parleurs et téléviseurs, des options à des prix très attractifs sur AliExpress

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Nous vous apportons une sélection avec 10 des meilleures offres AliExpress. Le marché a un immense catalogue rempli d’articles très différents et certains des plus intéressants sont proposés à des prix très intéressants.

Depuis smartphones que nous avons recommandés à de nombreuses reprises, comme lui realme 7 Pro, au milieu de gamme OPPO le plus intéressant. Il y a aussi un espace pour les téléviseurs et les haut-parleurs.

Samsung Galaxy A31– L’appareil coréen arrive avec un design simple mais attrayant et un écran Résolution Super AMOLED et Full HD + de 6,4 pouces. Sous son châssis se trouve le Helio P65, un processeur à 8 cœurs créé par MediaTek. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 4 Go et 6 Go de mémoire RAM. Le terminal Samsung a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy A31realme 7i: le smartphone realme, que nous avons examiné il n’y a pas longtemps, a une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. Votre processeur est le Helio G85 fabriqué par MediaTek, qui est accompagné de 4 Go de RAM. L’appareil chinois comporte également 3 caméras arrière et une énorme batterie de 6000 mAh. Acheter sur AliExpress: realme 7irealme X50 5G: le terminal chinois a un panneau IPS de 6,57 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celui en charge de lui donner vie est l’un des derniers processeurs Qualcomm, le Snapdragon 765G. Vous le trouverez avec des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de mémoire RAM. L’appareil chinois intègre 4 caméras à l’arrière. On n’oublie pas sa batterie, qui a 4 200 mAh déjà une charge rapide puissante de 30 W Acheter sur AliExpress: realme X50 5GSamsung Galaxy A20s: c’est l’un des appareils Samsung les moins chers. Ce Samsung Galaxy A20s intègre un panneau IPS de 6,5 pouces, il Muflier 450 Qualcomm et un triple caméra arrière. On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 4 000 mAh. De plus, vous bénéficiez de toutes les garanties d’un fabricant comme Samsung. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy A20sSamsung Galaxy A21s: ça nous montre un écran AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD + qui occupe pratiquement tout le front. En fait, on ne trouve pas d’encoche, mais un trou pour la caméra frontale. Votre cerveau est le Exynos 850 fabriqué par Samsung, livré avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire. Le terminal Samsung a également une caméra arrière quadruple et une batterie de 5000 mAh. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy A21srealme 7 Pro: l’appareil chinois a un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Son dos a deux textures différentes qui réfléchissent la lumière, lui donnant un aspect très attrayant. À l’intérieur se trouve l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. Vous pouvez tout déplacer sans problème. Sa batterie, en revanche, atteint 4 500 mAh et a une charge rapide impressionnante de 65 W. Le realme 7 Pro arrive avec 4 caméras à l’arrière. Acheter sur AliExpress: realme 7 ProOPPO A15: nous parlons d’un appareil en plastique, livré avec un écran IPS de 6,52 pouces et une résolution HD +. Son cerveau est le Helio P35 fabriqué par MediaTek, que vous pouvez trouver avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le terminal OPPO intègre également une triple caméra arrière et une batterie de 4230 mAh. Acheter sur AliExpress: OPPO A15OPPO A53: Le smartphone OPPO arrive avec une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. On retrouve également le Snapdragon 460 de Qualcomm, 3 caméras arrière et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18W. C’est un appareil à solvant que vous pouvez prendre à un très bon prix. Acheter sur AliExpress: OPPO A53LG XBOOM Go: Caractéristiques des haut-parleurs portables de LG LED qui s’allumera pendant la lecture de la musique. Il est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri, vous pouvez donc faire toutes sortes de demandes. Sa taille le rend vraiment confortable, vous pouvez emporter la musique partout où vous allez. Acheter sur AliExpress: LG XBOOM GoTéléviseur intelligent METZ: nous parlons d’un téléviseur 42 pouces avec Android TV, vous aurez les meilleures applications à portée de main, comme Netflix, HBO et Disney +, parmi beaucoup d’autres. Il est livré avec une commande vocale et est compatible avec Assistant Google, sera toujours là pour vous aider avec toutes vos questions. Acheter sur AliExpress: Télévision connectée METZRadio NK-AB1904: cette radio portable peut être parfait pour les plus nostalgiques. Il a un écran LCD et un design simple mais beau. Fonctionnant sur batterie, l’expérience avec cette radio est on ne peut plus authentique. Pour seulement 15 euros, quels inconvénients allons-nous lui mettre? Acheter sur AliExpress: Radio NK-AB1904