Bien qu’il ne soit pas autant utilisé que celui des nouveaux mobiles, le marché des mobiles reconditionnés est en croissance depuis des années. Les téléphones qui sont en panne ou endommagés au moment de l’achat et qui sont retournés par leurs acheteurs, afin qu’ils soient réparés, «reconditionnés» et remis en vente à un prix inférieur.

Ce sont des téléphones mobiles qui ont la même garantie qu’un nouveau produit, nous aurons donc couvert les deux premières années après l’achat, et même les opérateurs de téléphonie mobile ont pris le train en marche ces dernières années. Maintenant, SMAAART, société française spécialisée dans le reconditionnement, s’installe dans notre pays.

Garantie de deux ans et jusqu’à 50% de prix en moins

Comme on dit, SMAAART, avec le triple A, met les pieds en Espagne pour la première fois et ouvre son site web smaaart.es pour commercialiser ses téléphones directement. Compte SMAAART qui emploie déjà 100 personnes et qu’ils continuent dans une période de croissance, étendant maintenant leurs activités au marché espagnol. L’objectif de l’entreprise est de multipliez par 5 votre chiffre d’affaires d’ici fin 2025 et de tripler son effectif actuel.

La firme française affirme que l’un de ses principaux objectifs est de réduire l’impact environnemental causé par l’industrie de la téléphonie, en réparant et reconditionnant les appareils déjà fabriqués pour qu’ils aient une seconde vie entre les mains de nouveaux utilisateurs. SMAAART promet des remises comprises entre 30% et 50% sur le prix de vente officiel de nouveaux produits qu’ils vendent reconditionnés.

Les mobiles SMAAART arrivent avec une garantie de deux ans et un certificat d’arrivée sans données personnelles

Les mobiles sont réparés et adaptés dans une usine de 6000 m2 dans le sud de la France, où les téléphones passent par un processus rigoureux d’adaptation et de test. Toute trace de données personnelles est supprimée et les téléphones sont accompagnés d’un certificat qui l’accrédite. Des tests de batterie sont également effectués et divers composants qui peuvent être usés ou défectueux sont testés.

SMAAART promet également deux ans de garantie pour les produits vendus via votre site Web, comme s’il s’agissait de tout nouveaux produits. Comme nous l’avons commenté, le site Web de la société en Espagne est smaaart.es et on y trouve déjà des copies d’iPhone 7, Galaxy S8 ou Huawei P30 Pro, que nous pouvons acheter pour 399 euros.

Compartir SMAAART arrive en Espagne: téléphones portables reconditionnés avec une garantie de deux ans et des remises importantes