Des rabais importants que vous pouvez manquer si vous ne vous dépêchez pas

Écrit par JuanMi Guirado

le Journée mondiale du shopping il est répandu sur toute la planète. Il existe de nombreux magasins en ligne qui offrent des rabais importants dans toutes sortes de catégories.

Ici, nous allons nous concentrer sur cette technologie qui ça va te rendre la vie plus facile.

Tous ces produits sont achats exceptionnels avant Noël. Avec une saison de Noël quelque peu différente de celle d’il y a des années, les achats en ligne montent en flèche et les règles technologiques sont parfaites pour vous ou les membres de votre famille.

Obtenez l’un d’eux avant que le stock ne soit épuisé.

Bonnes affaires pour la journée mondiale du shopping

Roborock S5 Max

L’un des robots aspirateurs plus efficace et puissant le marché abaisse son prix à des niveaux historiquement bas.

D’AliExpress, nous l’avons à 338 €, ce qui représente une diminution de plus de 250 € par rapport à son prix de lancement initial. Nous parlons d’un robot qui aspirer, balayer, frotter ou vadrouille.

Grâce à l’application Roborock, vous pourrez planifier le nettoyage, afficher l’état de chaque pièce remplaçable, modifier la puissance de l’aspirateur et configurer la carte avec les zones interdites auxquelles le robot ne doit pas accéder.

C’est le robot qui épuisé au lancement sur AliExpress en 24 heures à prix réduit.

Xiaomi Mi TV 4S 55 ″

Le téléviseur Xiaomi qui convient le mieux à votre salon baisse son prix de 50 € de plus avec le coupon P1111 sur eBay. Expédié d’Espagne, ce téléviseur avec Résolution 4K, Android TV intégré, Connectivité WiFi et Bluetooth, et avec Audio DTS-HD, ce sera le sentiment des visites chez vous.

Pour profiter encore plus de notre tranquillité à la maison, nous avons la possibilité de installer des centaines d’applications disponible en tant que Netflix, Prime Video, Twitch, Spotify …

Coupon: P1111

Roborock H6

L’un des aspirateurs à main sans fil les plus persécutés de l’année est assorti d’un rabais que nous n’avons pas vu venir. Ce Roborock H6 vous permet un nettoyage pendant 90 minutes, avec un poids très atteint de 1,4 kg, et un Puissance d’aspiration de 150 AW avec lequel vous éliminerez plus de 99,99% des allergènes purifiant ainsi l’air autour de vous.

De plus, avec son mode turbo automatique, il détectera ces surfaces, comme les tapis, où il doit donner la poitrine et déchirer la saleté avec plus de puissance.

Il a un joli design en même temps que futuriste, qui attire les regards, et qui avec ses nombreux accessoires sera l’aspirateur pour la maison, la voiture, le débarras ou où vous voulez.

PETIT X3

Le terminal POCO dont tout le monde parle. Découvrez la puissance de Snapdragon 732G, ses 6 Go de RAM, les 64 Go de stockage interne, c’est génial Écran de 6,67 pouces Full HD + et son énorme Batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W.

En plus de tout cela, profitez de son quadruple appareil photo principal avec des objectifs de 64, 13, 2 et 2 mégapixels pour faire l’envie de vos amis qui prennent des photos.

Et, comme si ce n’était pas “ peu ”, nous avons la connectivité NFC et prise jack 3,5 mm pour connecter nos écouteurs bien-aimés.

Requin noir 3

Le mobile gaming par excellence abaisse son prix à des creux historiques. Oubliez le reste des concurrents sur le marché, ce Black Shark 3 est la bombe.

A le pouvoir de Processeur Snapdragon 865, ses 8 Go de RAM sont parfaits pour les jeux, vos Batterie de 4720 mAh C’est plus que suffisant pour jouer des heures et des heures de jeu, et sa mémoire de 128 Go sera idéale pour installer les jeux les plus lourds.

Et si vous voulez une connectivité 5G, vous l’avez également. Ajouter le coupon onze onze30 et 2 autres coupons de vendeur pour obtenir ce prix avantageux.

Coupon: une fois30

Les offres de la Journée Mondiale du Shopping continuent de triompher dans le monde entier, allez-vous acheter ou attendre que tout augmente de prix? N’hésitez pas un instant Si vous attendiez une telle réduction sur l’un de ces gadgets.

Demain sera un autre jour.