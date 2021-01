Vous recherchez un Xiaomi avec chargement sans fil? Ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment.

Peu à peu, Xiaomi a adopté le chargement sans fil comme caractéristique de ses bornes de référence dans la gamme haute, suivant ainsi la voie des autres constructeurs.

Pourtant, aujourd’hui, il n’est pas trop courant de voir Mobiles Xiaomi avec chargement sans fil. Par conséquent, dans ce guide, nous allons sélectionner le meilleurs modèles que vous pouvez acheter.

Que signifie pour un mobile la recharge sans fil?

Si vous ne le connaissez pas encore trop concept de charge sans fil, nous vous recommandons de consulter notre guide avec tout ce que vous devez savoir sur cette technologie.

En gros, c’est un système qui permet de recharger nos appareils par induction, sans avoir besoin de connecter un câble au port USB de l’appareil. Assez avec placez l’arrière du terminal sur une base de chargement compatibleet attendez que la batterie se recharge.

De quoi avons-nous besoin pour charger un Xiaomi sans câbles?

Malheureusement, tous les téléphones Xiaomi ne sont pas compatibles avec le chargement sans fil. Pour recharger votre mobile sans fil, vous avez besoin avoir un mobile compatible avec la norme Qi qui certifie l’inclusion de la recharge sans fil.

Mais ce n’est pas tout: vous avez également besoin avoir un chargeur sans fil compatible avec cette technologie. Xiaomi lui-même en vend chargeurs sans fil officiels compatible avec vos téléphones portables et ceux d’autres marques.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec chargement sans fil

Maintenant que tu sais qu’est-ce que la charge sans fil et comment l’utiliser sur un mobile Xiaomi compatible. Maintenant, il est temps d’examiner le catalogue mobile Xiaomi à la recherche du meilleurs modèles compatible avec le chargement sans fil. Ils sont les suivants:

Xiaomi Mi 11

C’est le dernier mobile lancé par Xiaomi, et aussi l’un des meilleurs qui composent son catalogue. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer le chargement sans fil.

Le Xiaomi Mi 11 n’inclut pas seulement le chargement sans fil. Il a également l’un des technologies de charge rapide plus rapides qui existent, avec 50W de puissance maximale autorisée.

Xiaomi Mi 10 Pro

Je ne pouvais pas manquer un autre des modèles phares de la série Mi. Le Mi 10 Pro, lancé en 2020, est l’un des meilleurs mobiles Xiaomi avec chargement sans fil, en ayant une technologie qui prend en charge Puissance de crête de 30 W pour pouvoir recharger complètement sans fil à la vitesse la plus élevée possible.

Xiaomi Mi 10

Si le budget ne vous parvient pas pour le Mi 10 Pro, vous pouvez toujours se contenter du Xiaomi Mi 10, un modèle moins cher qui hérite de nombreux traits de son frère aîné, comme le Charge sans fil rapide de 30 W qui permet de recharger la batterie de 4500 mAh de l’appareil en moins d’une heure.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Ni le Le mobile le plus avancé de Xiaomi de tous ceux lancés en 2020: le Mon 10 Ultra.

En plus d’avoir des spécifications de pointe, parmi lesquelles Caméra zoom 120x, ou charge rapide de 120 W, ce terminal équipe Charge sans fil 55 W, de sorte qu’il devienne le modèle capable de charger de la manière la plus rapide sans avoir besoin de câbles de tous les mobiles Xiaomi avec charge sans fil.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

L’une des meilleures options si vous recherchez un mobile Xiaomi haut de gamme avec chargement sans fil et vous ne voulez pas dépenser trop d’argent. Il Mi 9 Pro c’était, en son temps, le meilleur du meilleur du catalogue de l’entreprise.

Ce sont, aujourd’hui, les meilleurs mobiles Xiaomi avec chargement sans fil que vous pouvez acheter. Il est très probable qu’au fil des mois, ils viendront de plus en plus de modèles avec cette fonctionnalité, et nous sommes convaincus que tôt ou tard, des terminaux plus abordables des marques Redmi et Poco compatibles avec cette technologie arriveront également.