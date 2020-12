Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas d’écran OLED. Nous expliquons les différences par rapport à IPS et aux meilleurs modèles AMOLED.

Écrit par Beatriz Alcántara chez Xiaomi

L’écran est l’une des sections les plus importantes d’un téléphone mobile, un élément différentiel entre un terminal génial et un terminal de mauvaise qualité. Puisque nous passons une grande partie de notre temps à regarder l’écran du téléphone, nous devons nous assurer que cela avoir la meilleure technologie du marché.

Dans ce guide, nous nous concentrons sur le fabricant Xiaomi pour recommander leur meilleurs téléphones mobiles avec écran AMOLED. Mais d’abord, pour comprendre les avantages de ce type d’écran, nous allons comparer la technologie AMOLED avec IPS.

Si vous souhaitez acheter un nouveau mobile Xiaomi et que vous êtes particulièrement intéressé par un grand écran, faites attention à ce guide, car non, tous les téléphones Xiaomi n’ont pas une dalle AMOLED.

Qu’est-ce que la technologie AMOLED et quels sont ses avantages par rapport à IPS?

Quelques jours avant l’arrivée de 2020, nous avons fait remarquer que ce serait l’année des téléphones mobiles avec écrans AMOLED, car on estimait que ses ventes dépasseraient 600 millions d’unités et qu’ils auraient une croissance annuelle de 46%. Mais pourquoi les écrans dotés de cette technologie sont-ils si importants?

Le succès des panneaux AMOLED a beaucoup de sens, et c’est cela il y a plusieurs avantages que l’on trouve dans cette technologie si nous la comparons aux écrans IPS. Tout d’abord, nous devons préciser que les écrans AMOLED sont basés sur l’OLED et récupèrent les deux premières lettres de leur nom à partir des termes “Active-Matrix”.

La principale différence entre les deux technologies est que les pixels des écrans AMOLED ne s’allument que lorsqu’ils sont activés électroniquement, ce qui permet de plus grandes économies de consommation d’énergie. De l’autre côté, nous avons les panneaux IPS, dans lesquels les pixels eux-mêmes sont responsables de la modification de la source de lumière pour créer les couleurs, ce qui consomme plus d’énergie du téléphone.

Savoir plus: Les trois principaux problèmes lors de l’utilisation d’un écran AMOLED

Alors que les couleurs de l’écran AMOLED sont plus saturées, ce qui entraîne des tons plus vifs et frappants, ceux de l’écran IPS sont plus ternes, parfois trop, une différence qui concède quelque peu en faveur du premier.

Un autre avantage d’AMOLED par rapport à IPS est que obtient des noirs purs en désactivant les pixels qui n’ont pas besoin de lumière et, de cette façon, cela économise également la batterie. En échange, en IPS, les pixels ne reposent jamais à 100%, ce qui se traduit par des noirs moins sombres et une consommation plus élevée.

En résumé, on pourrait dire que les écrans AMOLED montrent des couleurs beaucoup plus vives, des noirs purs et permettent une économie de batterie en ne gardant pas les pixels allumés tout le temps. En revanche, les panneaux IPS utilisent plus d’énergie, les couleurs sont plus ternes et les noirs sont plus clairs, mais afficher des cibles plus exactes.

Le gagnant de cette comparaison est la technologie AMOLED, qui est déjà présent dans les mobiles les plus puissants du marché, y compris ceux de Xiaomi.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED

Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas d’écran AMOLED, et c’est un fait que vous devez prendre en compte si vous voulez que votre prochain mobile soit un modèle de la marque chinoise.

Faites attention, car nous allons sélectionner les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED Ainsi, quel que soit le smartphone que vous choisissez, vous savez avec certitude qu’il dispose du meilleur panneau.

Savoir plus: Ce sont les meilleurs téléphones mobiles bon marché avec écran AMOLED

Xiaomi Mi 10 Pro

On peut ajouter peu à ce qui a déjà été dit sur le Xiaomi Mi 10 Pro, l’un des meilleurs mobiles haut de gamme lancé en 2020. Le constructeur chinois a décidé de se lancer pleinement dans la catégorie la plus avancée de la téléphonie mobile avec ce Mi 10 Pro dans lequel, bien sûr, un panneau AMOLED ne manque pas.

Plus précisément, c’est un Écran AMOLED de 6,67 pouces, Résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si vous recherchez un mobile tout-puissant avec un panneau AMOLED, ce Xiaomi Mi 10 Pro ne peut pas manquer dans votre liste.

Acheter dans PCComponentes: Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi nous a tous surpris en 2020 avec le lancement du Xiaomi Mi 10 5G, un haut de gamme avec un Écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution Full HD + et HDR10 +.

Comme nous vous l’avons dit dans son analyse, cet écran est l’un des points qui jouent en faveur de l’achat du Xiaomi Mi 10 5G. Si vous cherchez puissance, bonnes finitions et un écran à la hauteur, ce modèle vous enchantera.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi POCO F2 Pro

Un autre terminal Xiaomi dans lequel l’écran se démarque positivement est le POCO F2 Pro, avec Panneau AMOLED, diagonale de 6,67 pouces, avec résolution Full HD + et protégé par le verre Gorilla Glass 5, sans oublier qu’il peut être éclairé jusqu’à 1200 nits de luminosité maximale.

En plus d’avoir des cadres presque imperceptibles, l’écran du POCO F2 Pro n’a pas d’encoche grâce à une caméra frontale escamotable cela nous permet de profiter pleinement de l’écran. AMOLED, 1200 nits de luminosité maximale et pas de trou à l’avant, on ne peut pas demander plus d’un terminal de ce prix.

Savoir plus: Xiaomi POCO F2 Pro

Xiaomi Black Shark 3 Pro

L’écran AMOLED est, sans aucun doute, indispensable si vous souhaitez profiter pleinement des jeux sur votre mobile. C’est possible avec le Xiaomi Black Shark 3 Pro, une vraie bête en termes de puissance qui peut aussi se vanter d’avoir un écran d’une qualité exceptionnelle.

Et est-ce que ce mobile de jeu Black Shark a un Panneau AMOLED 7,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et résolution de 1440 x 3120 pixels. Jouer avec votre mobile ne doit pas nécessairement être synonyme de renoncer à une bonne qualité visuelle, et ce Black Shark 3 Pro le prouve bien.

Acheter dans PCComponentes: Black Shark 3 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi est revenu aux écrans incurvés sur son Xiaomi Mi Note 10, et ce fut un succès. Comme nous l’avons vu dans votre analyse, ce terminal dispose d’un Écran AMOLED de 6,47 pouces, jusqu’à 600 nits de luminosité et résolution Full HD +.

Si vous voulez un terminal qui fonctionne bien, avec une très bonne batterie et un écran qui aide beaucoup à obtenir une excellente expérience utilisateur, ce Xiaomi Mi Note 10 peut vous donner tout ce que vous recherchez.

Savoir plus: Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Nous avons réduit le budget pour recommander le Xiaomi Mi 10 Lite, un terminal présenté en avril 2020 qui a un Écran AMOLED de 6,57 pouces, Résolution Full HD +, lecteur d’empreintes digitales intégré dans le panneau et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Son prix de départ était de 349 euros, mais il est déjà possible de le trouver en dessous de 300 euros. Sans aucun doute, ce Xiaomi Mi 10 Lite est l’achat idéal si vous souhaitez acheter un Xiaomi pas cher sans renoncer à l’écran AMOLED.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10 Lite

Dans la liste précédente des meilleurs téléphones Xiaomi avec écrans AMOLED, vous pouvez trouver grands terminaux pour différents budgets, du tout-puissant Xiaomi Mi 10 Pro au modeste, mais inférieur, Xiaomi Mi 10 Lite.

Jetez un œil à tout ce que chacun d’entre eux vous propose, en plus de cet écran AMOLED, et décidez quel sera le prochain mobile que vous apprécierez chaque jour.