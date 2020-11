Ce sont les 147 mobiles des principales marques avec la mise à jour vers Android 11 confirmée.

Alors que plus de 200 téléphones mobiles de différents modèles ont déjà reçu Android 10 – ou sont sur le point de le faire – Google a décidé de lancer Android 11, introduisant un bon nombre de changements et de nouveautés que nous avons pu examiner plus en détail à l’époque.

Grâce à des systèmes comme Project Mainline ou Treble, les fabricants extérieurs à Google ont plus de facilité à adapter les nouvelles versions d’Android à leurs appareils, et c’est pourquoi certains d’entre eux ont déjà annoncé lesquels de leurs mobiles recevront la nouvelle version du système. opérationnel, peu de temps après la sortie de la version finale d’Android 11.

Par conséquent, de la même manière que nous l’avons déjà fait avec Android 10 à l’époque, dans cette liste, nous allons collecter tous les téléphones avec la mise à jour vers Android 11 confirmée par leurs fabricants respectifs. Inutile de dire que sur cette liste, Seuls les modèles dont les fabricants ont annoncé l’arrivée de la nouvelle version apparaîtront ou ceux dont nous avons des informations suffisamment fiables pour s’assurer qu’ils le feront. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que certains modèles ne soient pas inclus, bien qu’il soit presque certain qu’ils seront mis à jour vers la nouvelle version.

En plus de cela, il convient de mentionner que, comment pourrait-il en être autrement, la liste sera constamment mise à jour.

Téléphones ASUS qui recevront Android 11

Bien qu’ils n’aient pas annoncé leurs plans de mise à niveau, À SES offre déjà aux propriétaires de l’un de ses terminaux les plus populaires la possibilité de tester android 11 sous la forme d’une version bêta publique.

Téléphones Google qui recevront Android 11

Bien sûr, Les pixels seront les premiers modèles à recevoir la mise à jour. Actuellement, il est déjà possible d’installer la nouvelle version dans les modèles de la société Mountain View. Cependant, pour la première fois dans l’histoire de la série Pixel, pas tous les terminaux de la marque sont compatibles, car les modèles originaux de 2016 n’étaient plus supportés à la fin de l’année dernière. Sans plus tarder, ce sont les téléphones Google qui reçoivent Android 11:

Téléphones Huawei qui recevront Android 11

Huawei lui-même a déjà confirmé que les premiers téléphones avec HarmonyOS ne seront pas prêts avant au moins 2021. Par conséquent, la société continuera à travailler au sein de l’écosystème Android pendant que je peux.

Et cela, bien sûr, passe par mettre à jour les téléphones Huawei à la prochaine version d’Android. Alors que la marque n’a pas confirmé quels modèles recevra la mise à jour, une fuite de certification indique qu’au moins les modèles de la série P40 avoir l’arrivée de la nouvelle version assurée.

Téléphones Motorola qui recevront Android 11

Pour le moment, Motorola Il n’a pas confirmé quels téléphones de son catalogue seront mis à jour vers Android 11. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce qu’au moins les modèles les plus avancés et les plus récents recevront cette mise à jour tôt ou tard.

Téléphones Nokia qui recevront Android 11

L’une des premières marques à confirmer leur intention de passer à Android 11 a été Nokia. La société a publié une liste officielle des appareils qui recevraient la mise à jour consistant en un total de 14 appareils, qui comprend également le dates d’arrivée estimées de la nouvelle version.

Téléphones OnePlus qui recevront Android 11

OnePlus non seulement ne manque pas son rendez-vous avec la version bêta d’Android 11, mais il l’a été la première marque au-delà de Google à sortir la nouvelle version pour deux de vos téléphones. Les OnePlus 8 et 8 Pro ont déjà leur mise à jour vers Android 11 disponible. A également confirmé Quand cela va arriver aux modèles précédents.

En outre, Android 11 arrive sur les mobiles OnePlus avec la nouvelle version du logiciel de la société, OxygenOS 11, avec un design complètement renouvelé et de nombreuses fonctions que nous avons déjà pu tester.

Téléphones OPPO qui recevront Android 11

Comme sa sœur OnePlus, OPPO a également confirmé l’arrivée de la version bêta d’Android 11 sur ses modèles vedettes. Quatre de ses produits phares le font, en plus, à partir du même jour de la présentation d’Android 11 grâce à la bêta de ColorOS 11.

En outre, dans les prochains mois, la société apportera la nouvelle version de ColorOS à tous les modèles de son catalogue mobile.

OPPO est également l’une des premières entreprises à Android 11 stable deux de ses modèles phares: le Find X2 et le X2 Pro, dans lesquels il est déjà possible d’installer la dernière version du système.

Trouver X2 – Maintenant disponibleTrouvez X2 Pro – Maintenant disponibleReno 3 – beta maintenant disponibleReno 3 Pro – beta maintenant disponibleF17 Pro – T4 2020Série Reno 4 – T4 2020Série F11 – T4 2020A9 – T4 2020A92 – T4 2020A72 – T4 2020A52 – T4 2020Zoom Reno 10X – T1 2021Reno 3 Pro 5G – T1 2021Série Reno 2 – T1 2021A91 – T1 2021F15 – T1 2021Série Reno – T2 2021Série Reno Z – T2 2021A5 (2020) – T2 2021A9 (2020) – T2 2021

Téléphones Realme qui recevront Android 11

Le fait d’être une jeune entreprise n’empêche pas vrai moi impliquez-vous le plus en apportant les dernières versions d’Android à ses modèles vedettes. Pour cette raison, la marque a annoncé que son modèle star actuel reçoit Android 11 dès le jour du lancement de la nouvelle version.

De plus, après la présentation de realme UI 2.0, une feuille de route a été officialisée avec les dates de mise à jour estimées pour chacun des modèles qui composent son catalogue.

X50 Pro 5G – beta maintenant disponible7 Pro – novembre 2020Narzo 20 – novembre 2020X2 Pro – décembre 2020sept – décembre 20206 Pro – décembre 2020Narzo 20 Pro – décembre 2020X3 – janvier 2021X3 Superzoom – janvier 2021X2 – janvier 20216 – janvier 2021C12 – janvier 2021C15 – janvier 20216i – Février 2021Narzo 10 – Février 2021Narzo 10A – mars 2021C3 – mars 2021X – T2 2021XT – T2 20215 Pro – T2 20213 Pro – T2 2021Narzo 20A – T2 2021

Téléphones Samsung qui recevront Android 11

Bien que Samsung n’ait pas encore publié de liste avec le Téléphones Samsung Galaxy qui mettra à jour vers Android 11, la société a lancé le programme bêta de la nouvelle version de One UI 3.0 pour certains de ses téléphones, en plus de confirmer que, désormais, certains de ses téléphones seront mis à jour pendant trois ans. Par conséquent, nous savons qu’au moins ces modèles recevront Android 11:

Téléphones Sony qui recevront Android 11

Une autre entreprise qui, pour l’instant, n’a pas révélé ses plans de déploiement Android 11 est Sony. Cependant, compte tenu du bilan de l’entreprise et de ses promesses de soutien, nous savons que au moins ces mobiles seront mis à jour vers la nouvelle version:

Téléphones Xiaomi qui recevront Android 11

Étant donné que Google a étendu le programme bêta d’Android pour permettre aux fabricants tiers de proposer aux propriétaires de leurs appareils de tester de nouvelles versions du système d’exploitation, Xiaomi Il a été l’un des plus engagés dans la cause, prenant chaque nouvelle version sur un bon nombre de terminaux – bien que, quand on se presse, ce n’est pas la mise à jour la plus rapide de ses téléphones.

Cette fois, cela n’allait pas être moins, et au total, ils étaient trois téléphones Xiaomi compatibles avec Android 11 Beta. La mise à jour peut être téléchargée depuis le forum officiel de l’entreprise.

En outre, la société a déjà partagé la liste officielle des modèles qui recevront Android 11, composée d’un total de 32 mobiles, étant le Mi 10 le premier mobile à mettre à jour de manière stable, à la mi-novembre 2020.

Mon 10T / Mon 10T ProMon 10T LiteMer 10 – Maintenant disponibleMon 10 Pro – Maintenant disponiblePOCO F2 Pro – beta maintenant disponibleMi 10 Édition Jeunesse (Zoom Lite) (vangogh)Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 ProMon Note 10 Lite (je joue)Mi 10 Lite 5G (pièce de monnaie)Mon 9 (céphée)Mi 9 Pro 5G (crux)Mon 9T ProMon A3Mi 10 UltraMi 9 SE (gris)Mi CC 9 / Mi 9 Lite (pyxis)My CC 9 Meitu Edition (voile)Redmi K30 Pro (lmi)Redmi K30 / Poco X2 (phénix)Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition (picasso) – Maintenant disponibleRedmi K30i 5G (picasso_48m)Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro (raphael)Redmi 10X Pro (bombe)Redmi 10X 5G (atome)Redmi 10X 4G / Redmi Note 9 (merlin)Redmi Note 9 Pro Max (excalibur)Redmi Note 9 Pro (joyeuse) – beta maintenant disponibleRedmi Note 9 Pro Inde / Redmi Note 9s (curtana)Redmi 9 (lancelot)Redmi 9C / Poco C3 (angélique)Redmi 9A (pissenlit)Petit M2 Pro (gramme)Petit C3Petit X3 NFCPetit X2Blackshark 3SBlackshark 3 Pro (mobius)Blackshark 3 (petit)Blackshark 2 Pro (plus sombre)Blackshark 2 (Skywalker)

Téléphones Vivo qui recevront Android 11

L’autre géant du conglomérat BBK Electronics rejoint également le parti. Alive a décidé apportez Android 11 Beta à deux de vos mobiles de référence.

Mais ce n’est pas tout. Profitant de son atterrissage en Espagne, la société a également confirmé que tous vos mobiles disponibles en Espagne seront mis à jour vers Android 11, et ils le feront très bientôt: avant la fin de l’année.

Autres mobiles qui recevront Android 11

En plus des marques précédentes, il existe d’autres entreprises plus petites ou moins connues qui ont également annoncé leur intention de déployer la nouvelle version du système dans les prochains mois.