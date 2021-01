Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il n’y a pas d’arrêt Tencent, leader sur le marché du jeu vidéo, à travers le 2020 investi dans 31 autres cabinets dédié à la création et à la production de jeux dans le monde entier, cela le place clairement dans une position presque inaccessible pour tout autre concurrent du secteur et lui permet d’être la force dominante de l’industrie.

Souviens-toi que Tencent est l’entreprise qui possède Jeux anti-émeute, Supercell, Funcom, Miniclip et d’innombrables développeurs chinois, il détient également une partie des actions de Jeux épiques, Ubisoft, Activision Blizzard, Sumo numérique, Paradox Interactive, etc … La liste est trop longue pour la mettre dans un tout et les ajouter 31 d’autres entreprises viennent de s’agrandir.

Il est à noter que le 2020 Ce fut une année au cours de laquelle l’industrie du jeu vidéo a connu une croissance explosive, à la fois en termes de ventes et de joueurs, en raison des quarantaines mondiales qui ont obligé les gens à rester à l’intérieur et à se distraire, ils se sont tournés vers le divertissement offert par le consoles et ordinateurs.

Il n’est donc pas étonnant que le leader du marché veuille profiter de cette bonne année, pour avoir encore plus de participation, dans un environnement qui a tous les signes de rester à la hausse pendant longtemps.

