Obstacles à avoir Netflix sur Nintendo Switch? Techniques, aucune. Si aujourd’hui nous n’avons pas de version pour cette console de l’application du roi du contenu en streaming, c’est tout simplement parce que les entreprises ne parviennent pas à un accord, comme elles l’ont fait avec les précédentes consoles Nintendo. Pour dire la vérité, ce n’est pas quelque chose que certains d’entre nous manquent, car il existe aujourd’hui une variété de meilleures façons de profiter de ces contenus sans avoir à recourir à une console, et il va sans dire que moins vous utilisez votre console pour tout. à part jouer, vous lui donnerez plus de temps à vivre. Cela dit, si vous souhaitez utiliser Netflix ou YouTube (qui a une application), ou tout ce que vous voulez, pourquoi ne pas avoir la possibilité de le faire?

Tencent lance son application vidéo en Chine

Et cela vaut la peine d’offrir des options aux utilisateurs, et c’est exactement ce que fait Tencent en Chine. Rappelons-nous que le géant chinois est le distributeur officiel de Nintendo Switch dans ce pays de l’Est, il n’a donc pas dû avoir beaucoup de mal à négocier avec Nintendo le lancement de sa propre application appelée Vidéo Tencent, qui ressemble à une sorte de Netflix, ou même de YouTube, mais pour les utilisateurs chinois. Cette application, en fait, ne peut être téléchargée qu’en Chine et avec les consoles distribuées par Tencent, il n’est donc pas possible de l’utiliser d’une autre manière.

Tencent a déjà a permis d’intégrer d’autres de ses services dans Nintendo Switch. Par exemple, via WeChat, l’application de messagerie de cette même société, les utilisateurs chinois peuvent se connecter et payer dans le Nintendo eShop, voire partager une liste d’amis, il faudra donc être attentif aux futures intégrations avec la console Nintendo, qui pourrait même traverser certaines frontières.

