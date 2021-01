On s’attend également à ce que 2021 soit une année où davantage de lois sur la confidentialité seront mises en place aux États-Unis et dans d’autres pays.

Dans un contexte mondial, cela signifie que les stratégies de marketing numérique du monde entier devront s’adapter.

Avec la mort du cookie tiers, les sites Web devront mettre à jour et améliorer leur collecte de données de première partie

Les stratégies de marketing digital ont réussi à se positionner depuis des années comme les favoris des marques. Depuis 2015, on estime que près d’un tiers des dépenses des marques ont été consacrées aux canaux en ligne. Et au début de 2020, avant que l’impact potentiel et la gravité de la pandémie ne soient pleinement connus, on s’attendait à ce qu’il soit de moitié d’ici la fin de cette année. À la suite du COVID-19, les perspectives se sont encore plus accélérées en faveur de cette chaîne.

Aux États-Unis seulement (USA), selon Statista, les revenus des entreprises de marketing numérique devraient augmenter de 7,3% en 2021. Ce qui montre que l’industrie continuera d’être l’une des plus fortes dans un proche avenir. . Mais comme 2020 l’a enseigné, il est important pour les entreprises de se préparer à quelques mois d’incertitude et de changements imprévus. Ainsi, Lotame a créé une liste de quatre tendances pour ces mois:

Confidentialité, priorité dans le marketing digital

Des scandales comme WhatsApp de la semaine dernière montrent que le public est plus que jamais intéressé par la protection et l’utilisation éthique de ses données. En ce sens, les techniques de marketing numérique seront au centre de cette discussion. Les marques ne pourront plus utiliser sans discernement les informations sur l’audience. Ils devront faire passer les peurs de tous les publics au premier plan lors de la conception de campagnes, de projets et de stratégies promotionnelles en ligne.

Il est donc important que les entreprises commencent à envisager de nouvelles façons de collecter et d’exploiter les informations des utilisateurs pour leurs campagnes de marketing numérique. Il sera très important qu’une approche beaucoup plus transparente soit utilisée à long terme. Mais ils doivent également choisir des canaux qui permettent d’obtenir des informations de qualité. Sinon, des expériences personnalisées peuvent être créées qui ne sont pas très amicales ou efficaces.

Notes connexes

Permanence de certains cookies

L’année dernière, Google a annoncé qu’il commencerait à évoluer vers un environnement de marketing numérique sans cookies, de sorte qu’il n’y en aurait pas d’ici la fin de 2022. De nombreuses entreprises ont déjà eu l’occasion de se faire une idée de l’avenir avec des décisions similaires dans les environnements plus humble Mozilla Firefox et Apple Safari. Mais le déménagement de la filiale Alphabet terrifie de nombreuses marques, et pour cause. C’est le plus gros agent.

Mais vous devez vous rappeler que tous les cookies ne disparaîtront pas et ne disparaîtront pas non plus immédiatement. Ceux collectés avec des systèmes propriétaires seront toujours valides. De même, il y aura un processus d’ajustement pour que les entreprises et les éditeurs adaptent leurs projets de marketing numérique. En ce sens, il faut définir des méthodes de travail pour obtenir les données qu’ils collectaient. Et ainsi, pouvoir développer des solutions satisfaisantes pour tous les annonceurs dans cet environnement.

Améliorer les outils de protection des données dans le marketing numérique

Suite à la tendance à la disparition des cookies tiers, les médias et les autres éditeurs devraient protéger davantage leurs précieuses connaissances du secteur. Cela a du sens, mais vous courez le risque de créer également un environnement moins transparent avec les annonceurs. En ce sens, il est important de développer de meilleurs outils de protection. Des solutions qui non seulement prennent en charge le capital média, mais apportent également de la clarté au marketing numérique.

Une tendance vers des données de meilleure qualité

De plus, la disparition des cookies tiers amènera les entreprises de marketing numérique à traiter plus ordonné leurs bases de données. Auparavant, de nombreuses marques avaient le luxe de miser sur la quantité plutôt que sur la qualité. Mais à mesure que l’accès aux informations de tiers se termine, les informations disponibles devront être beaucoup plus prudentes. On verrait donc une analyse plus valable, même si leur alimentation n’est pas si abondante.