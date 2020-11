Éditorial: Films / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Marvel Studios prépare déjà tout pour commencer avec la suite de Black Panther. Selon de nouveaux rapports, la société aurait choisi Tenoch Huerta, un acteur mexicain, comme responsable du rôle de l’un des méchants de ce film.

Selon des sources de The Hollywood Reporter (via Tomatazos), Tenoch Huerta, qui a acquis une renommée internationale pour son apparition dans Narcos: México, est en pourparlers pour jouer l’un des antagonistes de Black Panther 2. Pour le moment, on ne sait pas qui ils seront. les méchants de ce film.

Au cas où vous ne le connaissez pas, Tenoch Huerta est un acteur mexicain qui a travaillé pendant de nombreuses années dans différentes bandes et séries télévisées. En plus de son apparition dans Narcos: México, il a joué des rôles dans des productions telles que Güeros et El auteur, qui ont été reconnues dans d’importants festivals de cinéma.

La production de Black Panther 2 commencerait en juillet

À l’origine, la production de Black Panther 2 devait commencer en mars 2021. Cependant, le décès de Chadwick Boseman a changé les plans de l’entreprise et de l’équipe de production.

Alors maintenant, 2021 devrait être une année chargée pour Marvel, le tournage de Black Panther devant commencer en juillet. On dit que les premières scènes du film seront tournées à Atlanta, une ville située dans l’état de Géorgie, aux États-Unis.

Il est à noter que, pour le moment, cette nouvelle n’est pas confirmée par Marvel. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces informations? Aimerez-vous voir Huerta dans le casting de Black Panther? Dites le nous dans les commentaires.

