Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Êtes-vous fan de jeux de cartes et d’expériences mobiles? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous TEPPEN, le jeu de cartes avec des personnages Capcom, est désormais officiellement disponible au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine.

Par une déclaration, Capcom et GungHo Online Entertainment ont confirmé que TEPPEN peut déjà être joué dans 18 pays d’Amérique latine. Le jeu est arrivé dans la version 2.8, qui comprend diverses missions, des objectifs spéciaux, des changements d’équilibre majeurs, etc.

TEPPEN est disponible dans les pays suivants:

Mexique Argentine Belize Bolivie Chili Colombie Costa Rica République dominicaine Équateur El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Paraguay Pérou Uruguay Venezuela

Il est à noter que pour célébrer le lancement de TEPPEN dans notre région, il y aura plusieurs bonus de connexion. Ainsi, en entrant dans le jeu, vous pouvez recevoir Zenny, Souls, un ticket package The Tale of Amatsu no Kuni et une carte Ryu épique.

Le jeu présente également des récompenses spéciales avec lesquelles vous pouvez obtenir Zenny et une carte secrète épique de Huitzil auprès de Darkstalkers.

TEPPEN est maintenant disponible en téléchargement sur iOS et Android. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un titre gratuit, vous devez donc vous attendre à voir des microtransactions et des publicités dans le cadre de l’expérience.

Et pour vous, est-ce que TEPPEN attire votre attention? Voulez-vous essayer? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture de jeux mobiles.