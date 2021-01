Fortnite est l’un des jeux qui n’hésite pas à continuer d’avancer, en continuant d’offrir aux joueurs de nouvelles expériences et toutes sortes de défis. Mais ce qui vient avec cette nouvelle saison est, sans aucun doute, la chose la plus spectaculaire depuis sa première et c’est qu’elle donne aux joueurs la possibilité de profiter de leurs personnages préférés. à partir de perspectives totalement nouvelles.

God of War et Halo ne sont que quelques-unes des licences invitées à participer à l’événement. Mais maintenant, le moment est venu pour le cinéma d’avoir aussi son espace spécial dans la bataille royale. Par conséquent, cette fois, la société a annoncé l’arrivée de Terminator et Predator dans la bataille royale, chacun avec une méthode différente pour pouvoir l’ajouter à notre grande collection de skins.

D’une part, nous avons Sarah Connor et l’androïde T-800, qui sont disponibles à partir de ce moment dans le magasin. Ceux-ci peuvent être achetés à la fois individuellement et en paquet, incluant ainsi les deux personnages pour révolutionner le lieu et atteindre son contenu imposant, ses variantes et même des matériaux supplémentaires qui incluent les deux.

D’un autre côté nous rencontrons Predator, qui fait déjà partie du Battle Pass. De cette façon, tous les joueurs qui ont le passe de combat pourront acquérir la peau du chasseur extraterrestre ainsi que le matériel qui l’accompagne. Bien sûr, si vous êtes intéressé par tout ce contenu, il est temps de vous laisser emporter par la grande action sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 5 et Android.