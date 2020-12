¿Soucieux de l’arrivée de “Journey’s End” à la version Nintendo Switch de Terraria? Bien que le titre de la version tant attendue “1.4.X” de Terraria nous fasse verser plus d’une larme, car ce fut un voyage vraiment incroyable au fil des ans, les nouvelles que cette mise à jour apportera nous le donnent envie avec grand désir . Disponible à partir du premier semestre 2020 sur PC, les utilisateurs de consoles attendent toujours l’arrivée de toutes les nouveautés que cette version, actuellement 1.4.1 sur PC, pour pouvoir profiter de tous les changements et nouveautés qu’elle intègre , Qui ne sont pas rares! Comme quoi?

En plus de l’équilibre du gameplay, Journey’s End ajoute Terraria nouveaux modes de jeu, tels que les modes Journey et Master, nous aurons maintenant un bestiaire, de nouveaux mécanismes pour les PNJ, des textures renouvelées pour les armes, les armures et les ennemis, de nouveaux monstres, deux nouveaux boss à battre, des améliorations supplémentaires pour l’esthétique du personnage … Pour ne citer que quelques nouveautés dans la version 1.4 de Terraria, mais vous trouverez également, comme vous l’entendrez, plus de 1000 nouveaux objets, dont des armes très cool. Le nom Journey’s End signifie que Terraria se termine ici, vous pouvez donc imaginer que ses créateurs sont déjà avec le nouveau jeu vidéo qui viendra plus tard.

Terraria: Journey’s End on Switch 1.4.0.511 Build 512 fonctionnant sur Nintendo Switch

Mais ce que vous vous demandez, c’est quand pourrez-vous jouer à Terraria Journey’s End sur Nintendo Switch. Dans un post publié le 18 décembre 2020 sur les forums officiels de jeux vidéo, ils ont mentionné que l’idée est que cette mise à jour arrive début 2021, puisque la version Alpha avait déjà été atteinte sur consoles. D’autre part, ils ont commenté que, bien qu’ils travaillent sur les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en même temps, cela ne signifie pas que la version 1.4.1 atteint les trois consoles simultanément.

Et maintenant vient quand nous jetons un coup d’œil à cette vidéo, du version 1.4.0.511 Build 512 fonctionnant sur Nintendo Switch, édité par DR Studios, en charge des versions pour consoles et mobiles, dans lesquelles ils montrent Journey’s End fonctionnant sur la machine Nintendo en mode portable. Les options sont simplifiées dans cette version précédente, puisque nous ne voyons pas le tutoriel dans le menu; Ce qui est le plus surprenant, c’est la vitesse à laquelle le jeu se charge maintenant, car il ne faut que quelques secondes entre le moment où vous sélectionnez le monde et celui où vous jouez enfin dans un petit monde configuré dans le “Journey” créatif (pas exactement), montrant certaines des options disponibles, telles que la possibilité de modifier la vitesse du vent, la quantité de pluie, etc., et rien d’autre… parce que la vidéo s’arrête juste après cela.

