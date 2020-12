Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Tout le monde a sûrement entendu ou vu quelque chose à propos de Équipages de Terry, et c’est que l’acteur a réussi à se positionner dans le monde du cinéma et de la télévision grâce à son charisme et son sens de l’humour énergique. De nombreux membres de la communauté se souviendront quand l’acteur a demandé à la communauté de l’aider à créer son propre joueur sur PC, un geste avec lequel il a conquis plusieurs. Mais maintenant, l’acteur revient nous surprendre en faisant un flot de Danganronpa, et Internet est devenu fou avec sa transmission.

L’émission a eu lieu le 5 décembre afin de collecter des fonds pour la Croix-Rouge et la chose curieuse à propos de cette émission est que l’acteur a décidé de jouer Danganronpa, un roman visuel culte japonais, au lieu de jeux plus grand public comme Parmi nous ou Fortnite, qui devraient attirer plus de public. Mais il n’en a pas été ainsi, puisque le stream de Terry a été vu par plus de 100000 personnes et c’est de voir un acteur renommé tel que Crews jouer Danganronpa, avec son fils et les deux en pulls de Noël, en plus pour la charité, c’était la formule parfaite. L’acteur accumule déjà plus de 84,7 mille followers sur la plateforme Twitch.

Le point culminant pic.twitter.com/Vb4NeanE1a – shagadelic (@kade_bullard) 6 décembre 2020

Il y a eu pas mal de moments mémorables dans l’émission, il y avait un gars qui a donné des centaines de dollars tant que Crews a montré ses muscles et puisque l’argent est pour une bonne cause, l’acteur l’a fait avec plaisir. Espérons que l’acteur continue d’effectuer des actions comme celles-ci, car honnêtement, il est génial.

