L’un des avant et après Tesla s’est produit le 22 avril 2019 lorsqu’ils ont célébré le Journée de l’autonomie. Il s’agissait d’une présentation axée sur les investisseurs où ils ont expliqué comment fonctionne la conduite entièrement autonome et comment ils y parviendront. L’un des aspects clés est la Matériel 3.0, le composant responsable du traitement de tous les modèles d’intelligence artificielle développés pour le véhicule.

En plus d’annoncer que ce composant est modulaire, c’est-à-dire qu’il peut être retiré et mis à niveau pour un meilleur, ils ont expliqué qu’ils arrêteraient d’utiliser NVIDIA, pour utiliser vos propres puces. Une partie de l’intégration verticale totale de Tesla.

L’équipe de conception et de développement de processeurs a débuté en 2016 à la tête de Jim Keller. Il est basé sur l’architecture ARM. Le SoC mesure 14 nanomètres et est fabriqué par Samsung dans son usine d’Austin, au Texas.

Mais au fil du temps Tesla Il essaiera d’optimiser autant que possible ses processus au moyen d’une amélioration matérielle des composants. L’une des voies naturelles sera de miniaturiser davantage les processeurs responsables de la conduite entièrement autonome. Ils seront ainsi plus efficaces, consommeront moins d’énergie et pourront être plus rapides.

Tesla Hardware 4.0 arriverait en 2022

Il y a des mois, un rapport affirmait que Tesla J’étais en conversation avec TSMC pour la fabrication d’un SoC de 7 nanomètres. Mais maintenant Asia-E assure que la société californienne restera avec Samsung pour fabriquer un nouveau processeur de 5 nanomètres.

Selon des sources de l’industrie, Samsung est en cours de recherche et développement sur un semi-conducteur de 5 nanomètres pour les véhicules autonomes de Tesla. Il sera appliqué avec des procédés ultraviolets qui ne peuvent être réalisés que par des entreprises telles que TSMC ou Samsung.

La dernière rumeur relative aux processeurs de conduite entièrement autonomes assure qu’ils commenceraient à être fabriqués à la fin de 2021, en vue d’être intégrés dans les véhicules en 2022 ou 2023.

La seule question reste de savoir si Hardware 4.0, avec 5 processeurs nanométriques fera la même chose que Hardware 3.0 ou offrira de nouvelles fonctions.