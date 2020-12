Si hier nous parlions des projets hypothétiques d’Apple de produire sa propre voiture, nous savons aujourd’hui que ces plans auraient pu être très différents, puisque Tesla aurait pu appartenir au Cupertino il y a quelques années. Une histoire qui, bien qu’avec des différences importantes, nous rappelle un peu quand Blockbusters avait Netflix à portée de son chéquier, ou quand Yahoo! a eu l’opportunité d’acheter la première version de l’algorithme de Google mais n’a pas trouvé l’opération intéressante.

C’est ce qui ressort d’un tweet publié aujourd’hui par Elon Musk, avec le texte suivant: «Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai approché Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion. Le message fait partie d’un fil dans lequel Certaines informations sur la batterie d’Apple sont remises en question, et trouve des similitudes (suspectes) avec les technologies utilisées par Tesla.

Plus précisément, Musk suggère que le matériel qu’Apple envisagerait d’utiliser dans la batterie Apple Car C’est le même que Tesla utilise déjà dans son usine de production de batteries à Shanghai, et d’autre part, il affirme que le concept de batterie à cellule unique, précisément celui que l’une des sources de . a prétendu être révolutionnaire, n’est en fait pas techniquement possible. Et après cela, une question se pose: «Peut-être faisaient-ils référence à des cellules liées entre elles, comme notre batterie structurelle?».

Quand il parle des jours les plus sombres de la série Model 3, il fait presque certainement référence à une période entre 2016 et 2017 au cours de laquelle de multiples problèmes ont entravé la production de ce modèle Tesla, laissant l’entreprise plongée dans, selon les propres mots de Musk, «l’enfer de la production et de la logistique». À l’heure actuelle, il est frappant de se souvenir, mais pendant ce temps, Tesla était beaucoup plus proche de la faillite que beaucoup ne le pensaient.

Ainsi, et selon le tweet, un Musk désespéré de sauver les meubles, a contacté Apple pour offrir Tesla pour un dixième de sa valeur actuelle. Cependant, et toujours selon la version de l’exécutif, Tim Cook n’était pas du tout intéressé, au point de ne pas vouloir même avoir une réunion pour entendre ce que Musk voulait lui offrir. Quelque chose de frappant si l’on considère qu’à l’époque, Apple travaillait déjà sur le projet de sa voiture depuis quelques années. Les rumeurs à ce sujet ont commencé à gagner du terrain en 2014, trois ans avant la crise Tesla.

Je suis surpris, bien sûr, que Tim Cook n’ait pas rencontré Musk, bien que Je comprends qu’à cette époque l’opération n’était pas particulièrement tentante. Les problèmes de Tesla étaient connus et acheter une entreprise dans cette situation est un risque que beaucoup ne prendraient pas. Cela aurait été un pari très risqué, et nous ne pouvons pas savoir comment cela se serait déroulé. Bien sûr, si cela s’était bien passé, la voiture Apple pourrait aujourd’hui être une réalité, et non un projet à moyen terme.