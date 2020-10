Tesla inaugure aujourd’hui 29 octobre la première Compresseur V3 en Espagne, situé en Benavente. Il est situé du côté de la route du nord-est A-6, à la station service Staroil, sur la rue Simón Bolívar (voir plan).

Les Superchargeurs V3 de Tesla ils fonctionnent avec une nouvelle architecture conçue pour se charger beaucoup plus rapidement que le V2. Ils sont capables de livrer jusqu’à 250 kW de puissance raccourcissant encore plus les temps d’attente lors des déplacements.

L’emplacement de ce premier Compresseur V3 en Espagne, il est stratégique pour ceux qui voyagent à destination ou en provenance du nord du pays, en particulier la Galice et les Asturies. Cela simplifie également le voyage vers les villes du nord du Portugal comme Porto, en particulier pour ceux qui partent de l’est, du sud-est ou du centre de la péninsule. Cela rendra également l’itinéraire plus court, car les chargements sont beaucoup plus rapides.

Quels modèles Tesla peuvent utiliser les nouveaux superchargeurs V3?

Tous les véhicules de Tesla peut utiliser le Compresseur V3. Ceux-ci fonctionnent avec le connecteur standard CCS seulement, il y a donc quelques considérations.

Les propriétaires qui ont un Modèle 3 ou Modèle Y – en utilisant le port CCS standard – bénéficiera des vitesses plus élevées et pourra charger à la puissance maximale de 250 kW. Ils connectent simplement le câble et le tour est joué, car cela fonctionne jusqu’à présent.

Les Des modèles Oui Modèle X —Qui utilisent un connecteur de type 2— peuvent également utiliser ces stations, mais doivent le faire via un adaptateur. Ceci est déjà inclus dans ces véhicules s’ils ont été acquis auprès du 1 mai 2019 À partir de. Les voitures plus anciennes peuvent l’obtenir pour 350 €, ce qui comprend une petite rénovation qui doit être effectuée dans un centre de service.

Finalement, le Des modèles Oui Modèle X Ils pourront se recharger à une vitesse maximale de 120 kW. Bien sûr, grâce à la nouvelle architecture du Compresseur V3, bénéficiera de l’élimination du partage d’énergie. Autrement dit, si deux voitures se chargent côte à côte, la puissance ne diminuera pas.

Gain de temps de charge sur un compresseur V3

Tesla calcule que la charge avec moins de 10% de batterie peut aller jusqu’à 80% dans la moitié du temps d’un Supercharger V2. Autrement dit, une moyenne de 15 minutes. Ceci avec un modèle 3 ou un modèle Y, qui sont capables d’obtenir la puissance maximale de 250 kW.

Les horaires peuvent varier selon certaines conditions,

Température de la batterie au démarrage de la charge. Température ambiante, en particulier les climats très froids en dessous de 0º Celsius. Pourcentage de charge de la batterie.

Les superchargeurs sont généralement utilisés sur la route, de sorte que les véhicules arrivent avec la batterie préconditionnée à la température idéale pour le taux de charge le plus rapide possible.

Mais, par exemple, un propriétaire d’une Tesla qui n’a pas circulé, que la batterie n’a pas été préconditionnée, ou avec un niveau de charge élevé, verra des vitesses de charge plus faibles.

La durée moyenne de ravitaillement d’un véhicule avec un moteur à carburant c’est environ 10 minutes. Entre se garer, sortir de la voiture, brancher le tuyau, aller payer et revenir. Donc, Tesla cette à proximité pour arriver à ce que les temps de charge soient pratiquement les mêmes pendant une période, avec l’avantage de la simplification absolue du processus offert par les Superchargers.