Selon le code de la dernière mise à jour de Tesla, le système offrira un support pour les réseaux 5G grâce à de nouveaux modems. Cela ouvrirait la porte à une amélioration des communications des voitures Tesla, cela améliorerait également la sécurité de la conduite autonome.

Les réseaux mobiles avec la 5G popularisent les smartphones en vue d’étendre l’utilisation de cette connectivité, mais cela ne restera pas que sur les mobiles: il finira également par atteindre d’autres appareils, comme les véhicules. En réalité, La 5G promet d’améliorer la conduite, notamment en termes d’autonomie. Nous ne sommes donc pas surpris que Tesla commence à tester la compatibilité avec les nouveaux réseaux mobiles: le code de la dernière mise à jour de ses voitures démontre le futur support de la 5G.

La Tesla la plus moderne aurait un modem avec prise en charge 5G

Intérieur de la Tesla Model 3

Compte tenu de l’évolution de la technologie, et compte tenu du fait qu’avoir un véhicule connecté n’est pas du tout étrange, le plus logique est que toutes les marques inclure la prise en charge des réseaux mobiles 5G dans leurs véhicules. Il est encore tôt pour cela, mais aussi bien les constructeurs que les opérateurs se positionnent dans l’utilisation des nouvelles communications, d’autant plus qu’elles promettent d’être d’une aide notable dans le véhicule autonome. Et quelle marque est actuellement leader de la conduite sans conducteur?

Actuellement Les voitures Tesla prennent en charge les réseaux WiFi (2,4 et 5 GHz) et les réseaux 4G LTE. Cette liste de communications serait bientôt rejointe par la 5G mobile, comme l’a découvert Green the Only, un célèbre “ hacker ” spécialisé dans les logiciels Tesla. Comme il l’a fait valoir après avoir analysé la dernière mise à jour OTA publiée par le constructeur automobile, le code du véhicule fait référence au futur support des modems 5G.

Et puis il y a une surveillance supplémentaire de l’utilisation de la bande passante ajoutée et une option de vaisseau mère curieuse pour demander aux voitures de «collecter des informations sur les hotspots» – un hotspot pourrait vraiment apparaître dans un avenir prévisible? – vert (@greentheonly) 3 novembre 2020

Avoir la 5G dans les voitures Tesla élargirait non seulement les possibilités de communication, mais faciliterait également le travail de conduite autonome en permettant au système communiquez plus rapidement avec votre environnement et avec une latence minimale, du moins en théorie (les réseaux actuels n’offrent pas encore ces fonctionnalités). Une telle latence peut faire la différence entre éviter un accident et en souffrir.

La prise en charge des modems 5G se trouve dans le code de la dernière mise à jour logicielle de Tesla, le numéro de version 2020.44. Il n’est pas clair si la dernière révision du fabricant aura déjà inclus un modem 5G dans le matériel de communication, il est donc probable que le code reste inactif jusqu’à la sortie des nouvelles voitures Tesla. De cette manière, ils auront encore plus d’avenir puisque la 5G sera la connectivité mobile la plus utilisée dans quelques années.

Via | Teslarati

