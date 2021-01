Suite à la nouvelle du départ de Joseph Mardall, à qui Elon Musk a publiquement loué, un autre employé important quitte Tesla. Il s’agit de Victor Prajapati, l’un des principaux ingénieurs dans la production de cellules pour batteries de véhicules électriques.

Prajapati est entré Tesla peu de temps après le début de la production du Modèle 3 et il était l’une des personnes importantes derrière l’effort nécessaire pour sortir de l’un des pires moments que l’entreprise ait jamais vécus.

C’était la période entre 2017 et fin 2018 où ils sont passés de la production de moins de 10 véhicules par semaine à environ 3000. Il y a eu une profonde transformation des lignes de production, tant pour l’assemblage des voitures que pour la fabrication des batteries.

Après avoir surmonté cet «enfer de la production», comme il l’a décrit Elon Musk, Prajapati est devenu directeur principal de l’ingénierie de fabrication de cellules. Comme il l’explique dans son LinkedIn, a aidé à créer l’équipe à partir de zéro.

De plus, il a aidé à construire trois lignes de production, du prototype au programme pilote en passant par l’exploitation complète.

Après trois ans et quatre mois, Victor Prajapati aller à Rivian, entreprise américaine de véhicules électriques et l’un des plus grands concurrents Tesla. Son nouveau poste est Ingénieur en chef de la fabrication. Le changement a été découvert par Electrek.

Tesla ne peut pas garder tous les talents du monde

Tesla Il ne se caractérise pas seulement par une longueur d’avance sur la concurrence, par sa grande innovation et son développement dans les produits, mais aussi par un personnel d’un immense talent. Mais il leur est impossible de tout retenir.

Plus encore dans la Silicon Valley, où les postes ne durent généralement pas plus de trois ans et où les entreprises adoptent des pratiques extrêmement agressives pour attirer plus de talents.

Le roulement dans les entreprises de technologie est tout à fait normal et les processus internes sont conçus pour absorber tout l’apprentissage que ces personnes apportent, de sorte qu’il ne soit pas perdu lorsqu’ils quittent leur poste.

Tesla a baissé le prix du Model 3 de 13710 € en Espagne

Tesla a changé les prix du Model 3 en Espagne. Désormais, la version de la grande autonomie a baissé de 13 710 euros, aides publiques comprises.