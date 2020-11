Dans une année inhabituelle, Noël ne pouvait pas non plus être typique. Cette année, nous ne parlons pas seulement de nougat, de décorations et de cadeaux. Il y a aussi un espace pour mentionner les couvre-feux, les foules aux repas de famille et les projections. Détecter les cas de coronavirus et les isoler cela peut être essentiel pour empêcher ces personnes de se rassembler et de propager la maladie. Cependant, le Écrans de test d’antigène de masse peut générer un fausse sécurité problématique.

Bien que tout ait commencé avec la PCR comme seule méthode de diagnostic, il en existe aujourd’hui de nombreuses autres. Parmi les plus répandus est également le test rapide d’anticorps, qui détecte si quelqu’un a eu la maladie ou en est à un stade avancé de celle-ci, le sérologies, avec un objectif similaire, et test d’antigène. Ces derniers sont conçus à tort comme une variante rapide de la PCR. Le fait que l’échantillon soit généralement prélevé de la même manière donne lieu à beaucoup de confusion, car on pense que son utilité est la même, alors qu’en réalité il n’y a rien de plus éloigné de la vérité. Cela signifie-t-il alors qu’ils ne sont pas un bon outil? Ce n’est pas réellement le cas. Oui, ils sont très utiles, mais dans des cas très spécifiques, pas tous dans lesquels ils commencent à être utilisés.

PCR vs test d’antigène massif

La PCR en temps réel détecte la présence d’ARN viral dans les cellules. En revanche, les tests antigéniques ne ciblent pas le matériel génétique, mais plutôt certains protéines spécifiques de sa structure. La première est une méthode quantitative, avec laquelle elle trouve non seulement s’il y a des virus, mais aussi en quelle quantité. Le dernier est qualitatif, il nous dit simplement s’il y en a ou non.

Les deux échantillons sont très spécifiques, mais la PCR est beaucoup plus sensible

Tout cela conduit à la principale différence entre les deux méthodes: le sensibilité. La probabilité de détecter correctement un patient malade est définie comme telle. Par conséquent, plus il y a de faux négatifs, plus la sensibilité est faible. Ces données sont généralement accompagnées d’une autre, connue sous le nom de spécificité, qui fait référence au contraire. Il mesure la capacité de détecter des individus en bonne santé et est pire plus la proportion de faux positifs est élevée.

Dans les deux tests, la spécificité est très élevée, près de 100%, de sorte qu’un résultat positif sera correct avec une probabilité très élevée. La chose change avec la sensibilité, car celle de la CRP peut atteindre 95%, même sans symptômes. Celui du test antigénique, en revanche, oscille entre 34% et 60%. Pour cette raison, le dépistage antigénique de masse peut ne pas être une bonne idée. Mais alors quand sont-ils utiles?

Toujours avec des symptômes

Du début de l’infection à sa fin, la charge virale suit une courbe, d’abord ascendante puis descendante, aux extrêmes de laquelle elle sera trop faible pour être détectée. Même la PCR peut donner faux négatifs Si cela est fait à un point où la charge virale est trop faible, les contacts étroits doivent donc être mis en quarantaine même avec un contact négatif. Cependant, il peut détecter des charges virales plus faibles.

Le test d’antigène doit être effectué de préférence chez les patients présentant des symptômes

«Pour obtenir une plus grande sensibilité du test, il est recommandé de prélever l’échantillon de exsudat nasopharyngé ou oropharyngé dans les cinq premiers jours d’apparition des symptômes», Dit Hipertextual Ana Maria Peña Casas, spécialiste de l’analyse clinique à Lorgen. “Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode pour détecter un patient asymptomatique.”

Il s’agit donc d’un test spécifique pour les patients symptomatiques. En fournissant des résultats en quelques minutes, c’est beaucoup plus rapide que la PCRPar conséquent, il est souvent utilisé aux urgences ou avec des contacts étroits qui présentent déjà des symptômes. Si le test est positif, l’isolement peut être commencé, ou le traitement le cas échéant, dès que possible. Par contre, s’il est négatif, il peut s’agir d’un faux négatif, donc le protocole indique qu’il est nécessaire d’effectuer un PCR de confirmation. Mais ils ne sont pas toujours faits.

En fait, ces types de tests commencent à être effectués contacts indirects sans symptômes, dans patients présentant des symptômes légers fréquentant les soins primaires ou en projeté une population asymptomatique au moyen d’un test d’antigène massif. Dans ces cas, si la PCR de confirmation n’est pas effectuée, le résultat ne peut pas être pris avec certitude.

Propositions pour réaliser des tests antigéniques

Une étude a récemment été publiée dans Science Advances qui envisage la possibilité de tester une grande partie de la population américaine pour des antigènes massifs. Dans ce travail, on fait valoir que la sensibilité de ce test est faible, mais que le la fréquence pourrait surmonter cet inconvénient. Autrement dit, sa proposition est de répéter le dépistage tous les quelques jours, afin de trouver le point de la courbe où la charge virale peut être détectée par cette méthode.

Une étude soutient que la sensibilité pourrait être secondaire à la fréquence

En fait, par modèles de calcul concluent qu’en répétant le test tous les trois jours aux trois quarts de la population américaine et en isolant les positifs, l’épidémie pourrait être amenée à l’extinction en six semaines.

Cette proposition pourrait être considérée comme appropriée pour les rassemblements de Noël. Cependant, une chose est modèles informatiques et une autre réalité.

“Cette stratégie serait plus utile si elle pouvait être mise en œuvre régulièrement pendant longtemps”, déclare José M. Jiménez Guardeño, chercheur postdoctoral au Département des maladies infectieuses du King’s College de Londres, dans un communiqué à ce média. «Nous pouvons tester en masse l’ensemble de la population aujourd’hui et la semaine prochaine, mais il y aura toujours des faux négatifs chez les patients asymptomatiques ou avec un faible concentration de virus et dans quelques semaines, nous serions les mêmes qu’au début si aucune autre mesure n’était prise ».

Ana María Pérez a une opinion similaire, qui ajoute que le seul scénario dans lequel ces tests pourraient être utiles pour les patients asymptomatiques est celui de ceux qui ont plus d’un mois étant positif en PCR, car ce sont des cas dans lesquels il peut encore y avoir du matériel génétique viral, mais le patient n’est plus contagieux. «Avec le test antigénique, s’il s’avère négatif, on pourrait dire qu’il ne s’agit pas d’actifs contagieux», précise le médecin. «Il est important de souligner ce conditionnel, car il y a toujours la probabilité que même s’il est négatif, il puisse infecter, mais de manière généralisée, c’est aussi une autre utilisation.

Mauvaise logistique pour effectuer des tests antigéniques massifs

Dans l’hypothèse où il serait réellement utile de réaliser ces dépistages par des tests massifs sur des patients, plusieurs obstacles devraient être surmontés. Pour commencer, Jiménez Guardeño rappelle que il n’y a pas de disponibilité de test illimitée.

L’échantillonnage par l’utilisateur peut également être un problème

De l’autre, Peña Casas évoque le problème du prélèvement d’échantillons par le patient lui-même. Si un test d’antigène massif devait être dépisté, il se peut qu’il n’y ait pas assez de toilettes pour effectuer le test. écouvillonnage. Il pourrait être recommandé aux patients de le faire directement, mais cela pourrait également être problématique.

“Si la exsudat oropharyngé, l’écouvillon doit accéder et prélever un échantillon des deux piliers amygdales et de l’oropharynx postérieur », précise-t-il. “Dans le cas de région nasopharyngée, il doit être poussé à travers les narines jusqu’à ce qu’il rencontre une résistance, en tournant pendant plusieurs secondes. Si l’utilisateur ne le fait pas bien, cette faute professionnelle, associée à une sensibilité relativement faible, entraînerait une augmentation considérable des taux de faux négatifs ».

En bref, le test antigénique est un test très utile, mais seulement s’il est réalisé correctement et pour des cas spécifiques, avec des symptômes et dans le cadre clinique. Tout le reste peut donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit d’un négatif, en pouvant être infecté. Dans ces cas, les mesures de sécurité seraient assouplies et, peut-être, une extension de la maladie. Heureusement, nous avons beaucoup plus de ressources que ce 30 décembre 2019 dans lequel les médecins chinois ont mis en garde contre une mystérieuse maladie. Parmi eux, le large éventail de techniques de diagnostic se démarque. Mais tous ne sont pas bons pour tout. Savoir les utiliser et choisir les plus appropriées aux moments les plus propices est aussi un moyen de sauver des vies.