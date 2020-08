Pour les exercices de haute intensité ou les sports extrêmes, vous avez besoin d’une paire d’écouteurs sans fil sécurisée qui s’adapte parfaitement. C’est la beauté des écouteurs sans fil XR700 PRO de TREBLAB – vous pouvez ajuster leurs crochets d’oreille flexibles pour qu’ils s’adaptent parfaitement autour de votre oreille. Aucune quantité de sueur ou de mouvement ne délogera ces bébés. Son ajustement parfait est combiné avec un son cristallin et une suppression passive du bruit, ce qui en fait une solide paire d’écouteurs sans fil qui peut vous accompagner dans n’importe quelle aventure.

Pour toute paire d’écouteurs, la caractéristique la plus importante à prendre en compte est le son. Dans cet aspect, les XR700 de TREBLAB sont certainement à la hauteur. Avec des haut-parleurs de 10 mm et un son True-HD avec une amplification des basses, ces écouteurs offrent un son impressionnant pour leur taille. Avec la dernière connectivité Bluetooth 5.0, la musique est diffusée haut et fort depuis n’importe quel appareil compatible Bluetooth.

Une autre caractéristique qui améliore la qualité sonore des écouteurs TREBLAB XR700 est la suppression passive du bruit. Cela signifie que les embouts antibruit en mousse à mémoire de forme sont inclus avec l’achat et je suis surpris de voir à quel point ces conseils fonctionnent réellement. Avec la résistance à l’eau IPX7, ils résisteront sous des heures de transpiration, mais vous ne devriez pas essayer de nager dedans. Un peu de pluie ne les dérangera pas non plus si vous courez à l’extérieur. En fait, en ce qui concerne les performances sportives, les XR700 offrent le meilleur ajustement ajustable que j’ai vu, et ils sont également légers; vous les sentez à peine, mais vous pouvez compter sur eux pour rester en place.

Vous obtenez neuf heures de lecture pour chaque charge de 2 heures, et après quelques jours d’écoute, j’ai trouvé que cela tenait bien. Je peux écouter pendant des heures à la fois plusieurs jours de suite et les XR700 offrent au moins neuf heures de lecture à un volume moyen. TREBLAB dispose également d’une autonomie de 33 pieds pour les XR700, et cela semble être le cas pour la plupart. Ci-dessous, je donnerai plus de détails sur la gamme des écouteurs et mon expérience d’écoute générale.

Convient parfaitement à chaque fois

TREBLAB XR700 PRO: Ce que j’aime

Tout d’abord, la qualité sonore True-HD que vous obtenez des écouteurs TREBLAB XR700 est excellente – claire et vraie pour tout type de musique. J’ai été impressionné par la pureté de la musique grâce aux embouts antibruit inclus dans la boîte. Les embouts en mousse à mémoire de forme s’étendent pour bloquer le son externe afin que vous puissiez vous concentrer sur vos morceaux. J’ai également remarqué une belle basse percutante qui était rapide mais profonde – facile pour les oreilles et pas envahissante. Dans l’ensemble, il s’agit de la meilleure expérience d’écoute que vous puissiez attendre des écouteurs.

J’ai trouvé que les crochets d’oreille réglables étaient l’une des caractéristiques les plus uniques et les plus utiles de ces écouteurs. Habituellement, avec des écouteurs de type crochet d’oreille, ils vous conviennent ou non. Ce n’est pas le cas des XR700. Vous pouvez plier, déplier et ajuster à l’infini les crochets d’oreille flexibles jusqu’à ce que vous trouviez le bon ajustement. Une fois que vous avez bien compris, les écouteurs s’adaptent si bien qu’il n’y a aucune chance qu’ils tombent de vos oreilles, même pendant les entraînements intenses. Cela en fait un excellent choix pour tous ceux qui ont du mal à trouver des écouteurs bien ajustés.

Les écouteurs ajustables s’adaptent si bien qu’ils ne risquent pas de tomber de vos oreilles, même pendant les entraînements intenses.

Maintenant, un microphone peut ne pas sembler être un gros problème pour les écouteurs, mais mon expérience dans le passé est que de nombreux écouteurs sans fil ont des microphones assez terribles pour les appels téléphoniques. J’ai cependant été agréablement surpris par la qualité des microphones sur ces derniers. Pour les appels téléphoniques mains libres et les réunions virtuelles, je pouvais être entendu haut et fort, même lorsque je laissais mon téléphone de l’autre côté de la pièce. C’est une fonctionnalité intéressante pour moi, car je préfère rester en mouvement et garder tous mes appels téléphoniques mains libres.

Ce qui peut se plier peut aussi se plier

TREBLAB XR700 PRO: Ce que je n’aime pas

Ironiquement, la caractéristique même qui rend ces écouteurs géniaux peut aussi être parfois ennuyeuse. Les crochets d’oreille réglables offrent un excellent ajustement, oui, mais ce qui peut se plier peut également se plier. J’ai remarqué que les crochets d’oreille ont tendance à se plier après avoir été dans la mallette de transport pendant un certain temps. Si je dois les mettre dans la mallette de transport, je la jette généralement dans un sac à main ou un sac à dos où elle se bouscule probablement un peu. Après les avoir retirés, je trouve souvent qu’ils ont été pliés hors de la forme parfaitement ajustée dans laquelle je les avais auparavant. Ceci est facilement réparable, et je n’ai généralement pas à les transporter dans un étui, mais je pouvais voir à quel point cela pourrait être un ennui avec le temps.

J’ai également remarqué que ceux-ci étaient inconfortables à porter avec des lunettes de soleil, ce qui est vrai avec la plupart des écouteurs de style crochet d’oreille, je pense. Donc, si vous portez des lunettes la plupart du temps, ce ne sont peut-être pas les écouteurs qu’il vous faut. Et bien que TREBLAB promette une portée de 33 pieds, je ne suis pas sûr que ce soit toujours exact. Parfois, je peux certainement l’étirer à environ 33 pieds, mais d’autres fois, ils commencent à couper lorsque je laisse mon téléphone dans la pièce voisine. Cela pourrait être dû à des interférences d’autres appareils électroniques et Bluetooth, mais pour la plupart, je n’ai eu aucun problème avec la portée de ces écouteurs.

Conclusion

4

sur 5

Pour la qualité sonore, l’ajustement et la commodité, les écouteurs sans fil TRELAB XR700 PRO sont un excellent choix pour tous. Les athlètes, les parents occupés et les nomades numériques profiteront tous des avantages qu’ils ont à offrir. Et vous ne pouvez vraiment pas battre ce prix lorsque vous regardez la gamme de fonctionnalités fournies avec les écouteurs sans fil TREBLAB XR700 PRO. Pour le son qui sort de ces choses, je m’attendrais à ce qu’ils coûtent beaucoup plus cher.

Enfin, les crochets d’oreille réglables et la conception légère permettent un ajustement confortable et super sécurisé. Une fois que vous les mettez en place, vous pouvez compter sur eux pour rester en place et vous sentir bien en le faisant. Les XR700 sont résistants à la transpiration, aux chutes et sont livrés avec des boutons de commande faciles à utiliser, vous adorerez donc les emmener à tous les événements sportifs ou entraînements intenses. Pas de soucis – juste un son pur et clair qui bloquera le bruit de fond et jouera pendant des heures.

