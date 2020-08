Test du Panasonic RZ-S500W

Écouteurs le vrai sans fil est l’un des produits les plus réussis ces dernières années et tous les différents producteurs ont tenté de s’emparer d’une part du marché: enfin aussi Panasonic, une marque reconnue pour la qualité audio de ses produits, elle s’est lancée sur le terrain avec des écouteurs intra-auriculaires dotés d’une annulation active du bruit (ANC) vraiment de premier ordre.

Design et matériaux

Ce sont des dieux écouteurs intra-auriculaires,fourni, nous avons 5 paires de coussinets en caoutchouc silicone pour trouver ceux qui correspondent le mieux à notre conduit auditif. Disponibles en noir ou en blanc, le plastique dont ils sont faits a une finition mate fine. Il y a une LED bleue / rouge, qui est toujours allumée pendant l’utilisation et qui, malheureusement, ne peut pas être désactivée: cela peut être gênant lorsque nous les utilisons dans l’obscurité.

Je suis Certifié IPX4 et donc résistant aux éclaboussures, que ne peut-on pas dire sur la box, un peu maladroite et dégoûtante (ne vous inquiétez pas elle tient dans la poche de la montre du Jeans) avec un système de fermeture pas très rassurant et sans support pour la charge sans fil, elle dispose d’un indicateur LED pratique de charge résiduelle.

Au lieu de cela, le charge rapide via Type-C qui en 15 minutes il permet jusqu’à 70 minutes d’utilisation et la box dispose d’une batterie de 800 mAh qui vous permet de recharger complètement le casque 2 fois.

Annulation du bruit et qualité audio

le Le point fort de ces écouteurs réside sans aucun doute dans la qualité audio: les système d’annulation actif ANC Dual Hybrid développé par Panasonic, avec un premier microphone externe qui filtre les bruits tandis qu’un deuxième microphone dans l’oreillette les réduit davantage, il a des performances superlatives: ils peuvent vraiment étouffer les sons basses fréquences comme le cliquetis du train ou le bruit du système de climatisation.

Ce système qui combine l’annulation analogique et numérique est vraiment efficace, offrant l’une des meilleures annulations actives dans cette gamme de prix.

La qualité audio lors de la lecture de musique ne fait pas exception: à l’intérieur de chaque casque se trouve un haut-parleur de 8 mm qui accentue beaucoup les basses, un vrai plaisir pour ceux qui aiment écouter des chansons Hip-Hop ou qui aiment les basses profondes.

La fonction Ambient Sound est très utile, qui peut être rappelée en appuyant longuement sur l’écouteur droit, qui émet des bruits environnementaux dans l’oreille, une fonction vraiment utile en termes de sécurité.

La connectivité est Bluetooth 5.0 avec i Codecs SBC et AAC, malheureusement l’AptX manque et, en lecture vidéo, une petite latence est perceptible.

le les écouteurs sont indépendants les uns des autres, il n’y a pas de Master et l’audio est transmis simultanément aux deux écouteurs.

Appels, gestes et applications

La qualité audio des appels en dit long sur la qualité d’une paire d’écouteurs: Panasonic a introduit des microphones en forme de labyrinthe qui réduisent les petits bruits tels que le bruissement du vent. Lors de l’appel, nos interlocuteurs nous entendront toujours assez bien, parfois juste un peu distants, mais notre voix sera toujours claire et définie.

Très les gestes tactiles sont pratiques et sensibles: appui long sur le casque droit pour changer les différents modes audio, appui long sur la gauche pour appeler l’assistant vocal (prend en charge Alexa, Google et Siri), plusieurs tapotements sur le casque droit pour gérer les pistes audio et double et triple tap pour abaisser ou augmentez le volume de l’écouteur gauche.

Une fois que vous avez trouvé le bon ajustement ils sont confortables même lorsqu’ils sont utilisés pendant une longue période et ne tombent pas, malheureusement, ils sont un peu dégoûtants et sortent beaucoup des oreilles pendant que nous les portons, un peu disgracieux.

Peut-être que les gestes sont même trop sensibles: étant intra-auriculaire il y a un peu de batailles pour les insérer dans les oreilles et, si on ne fait pas attention, on risque de raccrocher par inadvertance avec un seul robinet involontaire.

Panasonic propose également une application propriétaire, où vous pouvez régler l’intensité des effets audio et l’égaliseur: il propose une série de réglages millimétriques légèrement inutiles, vous finissez par l’utiliser uniquement pour mettre à jour le firmware.

Conclusions

Nous pouvons dire en toute sécurité que le premier est bon: Panasonic avec ces écouteurs a réussi à introduire dans sa gamme un excellent vrai sans fil avec une qualité audio digne de la marque japonaise. En particulier, jeLe système de suppression active du bruit est superbe et parmi les meilleurs dans la gamme des moins de 200 euros. Dommage pour l’esthétique et les matériaux qui pourraient être meilleurs.

Test du Panasonic RZ-S500W

0,00

Pro

Annulation active du bruit

Qualité audio et appel

Autonomie