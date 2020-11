Cela fait presque deux mois que Hyrule Warriors: Age of Cataclysm a été annoncé, donc par surprise, pour l’Hyrule de Kyoto. Et depuis, une multitude de matériel a été révélé sur le titre tant attendu de KOEI TECMO et Nintendo (démo incluse). Cependant, son site officiel n’était pas encore connu, du moins jusqu’à présent …

Et c’est que Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm a déjà un site officiel pour l’Amérique du Nord. La page, située dans celle dédiée à la franchise Zelda sur ce territoire, nous montre tout le contenu sorti à ce jour (en anglais parfait), ainsi que des petits jeux sans son dans lesquels nous pouvons voir nos protagonistes bien-aimés en action. Outils à notre disposition, attaques, histoire, lieux les plus importants, gameplay … rien n’est laissé pour compte dans un espace soigné dans les moindres détails.

Il reste encore un peu plus de deux semaines avant qu’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm nous apporte l’une des batailles les plus épiques jamais racontées à notre Nintendo Switch. Cependant, nous espérons que l’ouverture progressive de ses différents sites et le lancement de sa démo serviront à rendre votre attente plus agréable. En attendant, et comme c’est devenu la coutume chez NextN, nous attendons vos précieux commentaires et impressions à ce sujet.

Voir également

La source

Cela pourrait t’intéresser