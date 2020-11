Un peu plus d’une semaine après la sortie de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Les détails du titre nous reviennent qui pourraient indiquer du contenu abandonné ou un contenu téléchargeable possible pour l’avenir. Si vous avez déjà joué à ce jeu ou à l’un des Warriors auparavant, que ce soit Hyrule Warriors ou autre, vous saurez qu’en règle générale, nous avons une liste de personnages assez variée qui finit tôt ou tard par être élargie grâce à du contenu téléchargeable.

Les détails que les dataminers ont trouvés dans les entrailles du jeu sont liés à divers personnages qui sont déjà dans le titre, mais qui ne sont pas contrôlables pour le moment. Et ils ont trouvé des phrases enregistrées de ces personnages pour des situations de combat telles que celles vécues par Link, Zelda ou les Chosen. Voulez-vous savoir de qui il s’agit? Continuez à lire, même si nous vous avertissons spoilers.

Plus de guerriers pour Hyrule?

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les personnages en question serait Prunia, Rotver, Astor et Sogg. Tous ont des audios enregistrés avec des phrases dans lesquelles nous les entendons interagir avec d’autres personnages au milieu d’un combat. Cela indique-t-il qu’ils seront jouables à l’avenir? Il s’agit peut-être de matériel jeté, mais l’option est là.

Depuis le portail qui propose l’actualité, ils osent théoriser quand on pourrait en savoir plus sur ce contenu téléchargeable en se basant sur ce qui s’est passé avec les premiers Hyrule Warriors, un jeu dans lequel les premiers personnages téléchargeables sont arrivés un mois après le lancement, bien qu’il n’y ait rien confirmé encore.

Voir également

Ce qui semble évident, c’est qu’en voyant les excellentes ventes du jeu et la procédure habituelle de Koei Tecmo avec ce genre, il est plus que probable que de nouveaux personnages finiront par arriver dans le jeu. Sera-ce Prunia, Rotver, Astor et Sogg? Autres? Tout est possible, pour l’instant nous ne pouvons qu’attendre pendant que nous continuons à défendre Hyrule.

La source

en relation