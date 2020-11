Il y a quelques jours, une série de photos du tournage de The Batman a ramené sur les réseaux sociaux la discussion sur ce que l’on peut attendre du film, qui pour l’instant Il n’a qu’un premier aperçu et de nombreuses rumeurs autour de lui. En raison de l’arrêt de la production qui a traversé une grande partie du monde du divertissement en raison de la pandémie, la production de The Batman a traversé plusieurs moments difficiles – y compris Robert Pattinson contractant COVID au milieu du tournage -, ce qui a ravivé les rumeurs sur ce cela se passait sur le plateau et à quoi pouvait-on s’attendre du film.

En particulier, il est curieux – et également préoccupé – que la plupart des détails de l’intrigue restent secrets. Cela suggère qu’il peut y avoir des changements imprévus avant la fin du tournage, en fonction de l’avancement ou des besoins d’un projet qui franchit toutes sortes d’obstacles. Cependant, les photographies publiées sur le web, qui montrent également les mêmes funérailles que la bande-annonce, indiquent qu’au moins une bonne partie de l’histoire a déjà été filmée et que le résultat sera le même que celui que l’on voit dans le montage final.

Quelles choses les photographies ont-elles diffusées sur les réseaux diffusées ces derniers jours? Entre détails de contexte et apparence des personnages, The Batman sera significativement différent de toutes ses versions précédentes.

Le pingouin dans toute son étrange splendeur

Dans les bandes dessinées, Cobblepot était surnommé le pingouin en raison de sa petite taille, de son poids, de sa démarche et de son nez en forme de bec. Ce qui a été utilisé par Tim Burton pour une histoire de contexte plus proche de une histoire d’horreur que celle provenant d’un méchant de l’univers DC.

Dans The Batman, il semble qu’il récupère la personnalité la plus banale de Cobblepot. De ce que nous avons vu Colin Farrell porter des prothèses et du maquillage au point où il est méconnaissable. Ce qui ressort le plus chez le pingouin, et qui peut être mieux apprécié sur les photos du décor funéraire, ce sont les cicatrices sur le côté droit de son visage, coulant sur votre joue droite vers votre nez et votre menton. Ces blessures semblent faire le contour simple d’un pingouin, indiquant une origine possible de son surnom particulier.

Cependant, il n’y a rien de caricatural dans son apparence et le personnage a un look effrayant et effrayant, beaucoup plus proche du ton réaliste que Reeves souhaite imprimer sur son film.

Batman: la relation entre Selina Kyle et Carmine Falcone

Selon les photographies, Selina Kyle (Zoë Kravitz) et Carmine Falcone (John Turturro) sont aux funérailles montrées dans les aperçus de The Batman, qui ont attiré l’attention des fans car ils semblent être très proches.

Selina est vue en train de descendre les marches sur le bras de Falcone, alors ils sont censés assister à tout ce qui se passe dans la situation ensemble. Bien sûr, les deux personnages ils ont une trame de fond dans la bande dessinée qui pourrait justifier leur proximité sur grand écran. Dans Batman: Dark Victory, la suite de The Long Halloween, qui est apparemment l’une des histoires que Matt Reeves a utilisées comme point de repère pour ses films, Selina Kyle soupçonne qu’elle est la fille illégitime de Falcone, provoquant des tensions entre les deux, cela devient inconfortable et finalement dangereux.

Comme si ce qui précède ne suffisait pas, Selina lui a volé de nombreuses fois tout au long de son histoire de bande dessinée. Cependant, il y a un détail sur le visage de Falcone qui indique un moment différent de la bande dessinée qui est en quelque sorte incluse dans The Batman. Il y a quelques rayures sur la joue droite de Falcone. Cela remonte à Batman: Year One de Frank Miller, où Selina en tant que Catwoman était responsable de ces blessures sur le visage du criminel.

Le look de Selina Kyle

Alors que les photos de l’ensemble des funérailles ne révèlent rien sur le costume de Catwoman de Selina Kyle, les marques de rayures sur le visage de Carmine Falcone le font certainement et suggèrent que le Antihéroïne portera les mêmes gants à griffes métalliques de la bande dessinée.

Bien que le seul regard sur Catwoman jusqu’à présent ait été une brève scène dans la bande-annonce, dans laquelle elle porte un masque en tissu avec des oreilles de chat très subtiles, les blessures (en supposant qu’elle les a faites) indiquent que son costume est très similaire. à la bande dessinée. On ne sait pas si le costume complet de Catwoman sera révélé dans des images officielles, une bande-annonce ou gardé secret jusqu’à ce que The Batman soit enfin publié, mais ces photos de l’ensemble auraient peut-être révélé plus que le public ne le pense.