Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et les garçons sont de retour en ville, comme le disait la chanson. Mais il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent vous intéresser, alors continuez et montrez du doigt.

Cinq semaines plus tard, Amazon Prime Video est de retour en haut de la section. Il le fait également avec l’une de ses sorties les plus attendues, la nouvelle saison de The Boys, bien que si le football est votre truc, ils publient une série documentaire et, comme d’habitude, ils mettent beaucoup de contenu dans le catalogue, y compris des séries mémorables des époques passées.

Je ne peux pas dire sur Les garçons Beaucoup plus que ce que j’ai déjà dit et je ne le ferai pas. La seule chose que je peux vous avertir si cela vous rattrape à nouveau, c’est que si vous n’avez pas vu la première saison, commencez par là; que nous sommes confrontés à l’une des séries grand public les plus folles de ces derniers temps, qui ne doit pas être du goût de tout le monde; Et si vous espériez vous gaver, pensez-y, car Amazon l’a mieux calculé pour cette saison et va étirer le retour de The Boys plus que d’habitude: les trois premiers chapitres sont déjà disponibles et le reste arrivera chaque semaine.

Contenu plus exclusif:

Tout ou rien: Tottenham Hotspur (T1). «Soyez un témoin privilégié de l’une des saisons les plus marquantes du Tottenham Hotspur Football Club. Le président Daniel Levy, à la mi-saison, prend la décision de renvoyer l’entraîneur Mauricio Pochettino et d’embaucher José Mourinho. »

Entrez dans le catalogue:

Alpha

Amazon

Amour de minuit

Buffy contre les vampires (T1-T5)

Bunker77

Chicago Med (T1-T3)

Clandestin et gentleman

communion

Contact direct

De retour à la maison

Le fabricant de jouets Diablo 5 (Puppet Master 5)

Le temps des monstres

Sur le rivage (la marge de l’eau)

Écrit sur le vent

Craindre le mort-vivant (T5)

La bataille du Río de la Plata

La maison des esprits

La Conspiration

La couronne vide (T1-T2)

Femme de l’année

La deuxième femme

La vie secrète des mots

Les aventures de Moriana

Appeler la sage-femme (T1-T5)

Les morts ne dansent pas

Fils à maman

Mary, reine des Écossais

Mon ami Raffi

Tant qu’il y a des hommes

Pettson et Findus

Robinson, une aventure tropicale

Skif: Le dernier guerrier

Saute dans le vide

Soleil noir (T2)

La famille FIFA: une histoire d’amour

La liste d’honneur

Le col

Torremolinos 73

Trafiquants par erreur

V (télougou)

Paradise Valley

Feu de forêt (T4)

Disney + est présenté cette semaine avec une seule version, mais c’est l’une des plus grosses. Il est tellement gros qu’il est payé en dehors de l’abonnement et c’est pourquoi il ne concourt pas dans la même ligue que The Boys, avec qui il n’a d’ailleurs rien à voir.

Mulan Il est sorti cette semaine sur Disney + et plus ou moins comme je l’ai souligné avec The Boys, tout ce qui pouvait être dit sur cette sortie, critique de film mise à part, vous pouvez le lire dans cet article que j’ai consacré au sujet il y a quelques jours. Et il n’est pas nécessaire de voir un film de Disney pour savoir à quoi il ressemble, car ils sont tous pareils: design artistique et de production de premier ordre, personnages plats, histoire des blancs et réfrits mille fois dans des décors différents…; La chose la plus intéressante dans le cas de Mulan est de savoir comment l’expérience va fonctionner.

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Cosmos (T1)

des bonbons ou un sort

Horton et le monde de qui

Netflix ne peut pas rivaliser cette semaine avec ce que la concurrence présente, et en fait il n’essaye pas de le faire: il apporte moins de son propre contenu que jamais, même s’il compense cela en remplissant son catalogue d’un bon nombre de films connus et pourtant les deux sorties que nous soulignons n’ont pas mauvais regard. Tout le contraire.

De tout ce que Netflix publie cette semaine, Une façon est sans doute le plus frappant à première vue: un drame de science-fiction mettant en vedette Hilary Swank (Million Dollar Baby), lauréate d’un Oscar, dans lequel il propose pour la énième fois à quoi pourrait ressembler la première mission sur Mars. La réception critique est mitigée, alors ne vous attendez pas non plus à une révélation.

Je pense arrêter

Avec Je pense arrêter Cela se passe dans l’autre sens: la critique la reçoit généralement bien, mais elle n’a pas l’attraction médiatique de la précédente. Ce que la bande-annonce laisse entrevoir, cependant, montre une histoire plus suggestive à lâcher prise, tant que vous allez les films d’intrigues dont le but principal est d’essayer de vous perdre pour vous gifler à la fin.

Contenu plus exclusif:

Afonso Padilha: l’âme des pauvres. « L’humoriste brésilien Afonso Padilha révèle ses humbles débuts et récupère des anecdotes scandaleuses de son enfance dans un monologue très personnel. »

Amour garanti. Des étincelles volent lorsqu’un avocat accepte le cas d’un client charmant. Il va poursuivre un site de rencontre qui garantit à ses clients qu’ils trouveront l’amour. »

The Boss Baby: Attrape le bébé!. «Pensez-vous que vous avez la formation d’un patron? Ce spécial interactif met vos compétences à l’épreuve pour voir lequel des 16 postes disponibles chez Baby Corp vous convient le mieux. »

Jeune Wallander (T1). « Un crime de haine suscite des émeutes et accélère la promotion de la recrue Kurt Wallander au poste d’inspecteur dans l’histoire d’origine de ce personnage populaire. »

Entrez dans le catalogue:

Archer (T10)

Beyblade Burst Turbo (T1)

Borgen

Comment perdre un mec en 10 jours

De ta fenêtre à la mienne

Double trahison

Dudley de montagne

Prince d’Egypte

Expiation. Au-delà de la passion

Livre vert

Ils sont arrivés!

Indiana Jones et le temple de la mort

Johnny anglais

Johnny English revient

La maison aux 1000 cadavres

Le tableau d’honneur

La malédiction de Chucky

La ligne verte

Le piège du mal

Luo Bao Bei (T1)

Tuez l’irlandais

Ma fille parfaite

Poupée diable 2

N’ai pas peur

Numéro 9

Obaba

Planifier à Las Vegas

Projet Almanach

Silence brisé

Esprit: la monture indomptable

Un fou à la maison

HBO se repose cette semaine. Soyez satisfait de ce que vous avez déjà et des films que vous ajoutez au catalogue.

Nouveaux chapitres:

Axios (T3)

Salle 104 (T4)

Territoire de Lovecraft (T1)

Entrez dans le catalogue:

Bruce tout-puissant

Le secret d’une obsession

Maison ma chère maison

Pluie de boulettes de viande 2

The Hunger Games: Mockingjay Partie II

Nerf

Pacific Rim

Que Dieu nous pardonne

Gueule de bois à Las Vegas

Hangover 2, maintenant en Thaïlande!

R3sacon

Tueur à gages

L’aide

Wall Street

Wall Street: l’argent ne dort jamais

Sauvage

Et qu’en est-il de l’Apple TV + …

Nouveaux chapitres:

Petite voix (T1)

Ted Lasso (T1)