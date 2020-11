Netflix a créé la quatrième saison de The Crown, l’une des séries originales les plus ambitieuses (et les plus chères) de la plateforme. Créée par Peter Morgan, la série revient avec 10 épisodes surprenants qui abordent une période complexe et cruciale pour la famille royale et pour le monde. Ici, nous allons parler de ce que nous avons pensé de la quatrième saison de The Crown, sans spoilers.

La première saison de The Crown a duré de 1947 à 1955. La deuxième de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. La livraison récente couvre l’année 1979 à 1990. Une époque où s’est produit l’un des événements les plus importants de la famille royale: le mariage de l’héritier de la Couronne. Rappelons-nous que Carlos et Diana se sont mariés en 1981. Un événement qui marquera leur vie, définira la ligne de succession et mettra la Couronne en grande difficulté.

En plus de l’apparition attendue de la princesse Diana, jouée par Emma Corrin; On retrouvera également dans la quatrième saison de The Crown un autre personnage surprenant: Margaret Thatcher. Le premier ministre particulier du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Comme nous pouvons le voir, le récent versement a lieu à l’époque où cette politique à toute épreuve était locataire du 10 Downing Street.

Entre le conte de fées et les femmes de fer

L’adaptation télévisée tant attendue de l’histoire de Lady D et de son mariage raté avec le prince Charles est enfin arrivée sur The Crown. Il est indéniable que cette histoire et la fin tragique de Diana continuent de susciter de grandes attentes. Non seulement parce qu’il a tous les éléments d’un tabloïd du cœur, mais parce que le craquage d’un conte de fées est toujours un spectacle morbide et irrésistible.

Parce que non, nous ne pouvons pas le nier, la Couronne dénoue de nombreux événements qui sont devenus secrets. Il met à l’écran ce que l’on sait de cette famille royale dans les chuchotements et les premières pages des journaux et magazines. Non seulement cela, il explore de manière dramatique et très intéressante les événements politiques et sociaux les plus pertinents de l’époque qu’il aborde. La Couronne maintient cet équilibre complexe entre le drame politique et historique, en plus d’être un spectacle qui nous permet de flâner dans les couloirs de ces palais, maisons et chambres que nous ne connaissons que par des témoignages et quelques documentaires.

On peut dire que la quatrième saison de The Crown nous plaît en étant un feuilleton à gros budget, mais elle nous plaît aussi en étant un drame complexe et bien conçu. Avec une production impeccable et une reconstitution des lieux et des costumes de premier ordre. Quelque chose que ce titre Netflix Original a pris en charge depuis la première saison.

La Couronne se prépare pour une nouvelle étape

‘The Crown’, saison 4

Gillian Anderson nous surprendra dans cet épisode avec son rôle impressionnant de Margaret Thatcher. Outre le fait que ce fut un grand succès, le choix d’Emma Corrin comme Lady D.Bien sûr, le reste de la distribution, que nous connaissions déjà pour la plupart dès la troisième saison, a l’air spectaculaire et est à la hauteur de la tâche. Bien que nous devons nous rappeler que c’est la dernière fois que nous verrons ces acteurs ensemble, car pour la saison suivante, tout le casting a été renouvelé.

C’est donc notre chance de vraiment apprécier Olivia Colman qui joue un rôle extraordinaire en tant que reine Elizabeth II dans la soixantaine. Ainsi que le reste de la distribution comme Tobias Menzies comme le prince Philip, Josh O’Connor comme le prince Charles, ou la toujours grande Helena Boham Carter comme la princesse Margaret.

Une autre chose qui nous frappe à propos de la quatrième saison de The Crown est qu’en plus d’introduire de nouveaux personnages et histoires dans l’intrigue, elle ne laisse jamais de côté l’épicentre de la série: la reine Elizabeth II. Les épisodes démêlent des chapitres complexes de la famille royale et de la vie publique au Royaume-Uni, mais cela nous rappelle encore et encore que “Celui qui compte”, comme le dit le prince Felipe à un moment donné, est l’axe de cette histoire attrayante .

Il est donc temps de parcourir le palais de Buckingham et d’autres lieux emblématiques qui ont été l’axe des histoires de cette famille royale. Toutes les saisons de The Crown sont disponibles sur Netflix. La quatrième saison a été créée le 15 novembre.