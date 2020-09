Dans cette phase estivale qui conclut un été particulier, et à bien des égards unique dans l’histoire que nous connaissons, le marché jeu vidéo il est sorti changé. En général, septembre a été une période assez vide pour les présentations de jeux, les offres, etc., alors que cette année le calendrier décalé à cause du Coronavirus nous offre un mois plein de nouveautés. En commençant par la présentation des nouvelles cartes Rtx de Nvidia, jusqu’aux milliers d’offres sur Amazon et sur les boutiques de nombreux sites célèbres aussi Ubisoft offre un petit cadeau à ses utilisateurs. Voyons ensemble ce que c’est.

The Division gratuit pour une courte période

Ubisoft, après l’annonce de Tueur à gages gratuit sur le Jeux épiques, propose son propre jeu phare. Tom Clancy’s The Division sera téléchargeable gratuitement à partir du Ubisoft pour PC, Uplay.

Ceci est le premier chapitre de la série Tom Clancy’s, dans un New York post-apocalyptique, victime d’une épidémie de variole qui a éclaté le vendredi noir. Un jeu triple A respectable, libéré en mars de 2016, caractérisé par des graphiques de haut niveau. Si vous aimez le genre, qu’attendez-vous pour le télécharger? Et si vous êtes indécis, profitez-en maintenant, c’est libre jusqu’à ce que’8 septembre et vous pouvez l’essayer sans frais supplémentaires. Il vous appartiendra pour toujours une fois téléchargé, alors pourquoi ne pas en profiter?

Pour pouvoir le télécharger, vous avez besoin d’un Compte Ubisoft, si vous ne l’avez pas, créez-le gratuitement sur le site Web de la plateforme. Ensuite, allez simplement sur cette page, connectez-vous et automatiquement le jeu sera ajouté à votre bibliothèque de jeux. Vous pouvez procéder à Télécharger en téléchargeant la plateforme Uplay sur votre PC, très pratique et rapide pour profiter des offres flash et gérer vos jeux préférés.

Qu’est-ce que tu en penses? Allez-vous donner une chance à The Division en profitant de l’offre?